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Nihat Özdemir: İzmir’e bir milli maç vermek istiyoruz

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 26.02.2020 14:37 | Son Güncelleme

TFF Başkanı Nihat Özdemir, İzmir’e yakın zamanda bir milli maç vermek istediklerini ifade etti. Özdemir ayrıca, dünyada yaşanan olayların iş adamlarını çok kötü etkilendiği dile getirerek, "Gece gündüz acaba Wuhan’da ve diğer kentlerde durum nasıl diye düşünüyoruz" dedi.

Nihat Özdemir: İzmir’e bir milli maç vermek istiyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Milliyet ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Buluşması kapsamında İzmir’e geldi. Buluşma kapsamında yapılan panelde Özdemir, ekonomide yaşanan güncel olaylar hakkında konuştu.

Özdemir, "2018 yılına ümitle başlamıştık; ancak ağustos'tan itibaren Türkiye bir ekonomik savaşın içine itildi. Çok ciddi sıkıntıları yaşadık. Öyle şeyler konuşulmaya başlandı ki 'dolar 10 lirayı geçecek, enflasyon fırlayacak' şeklinde dedikodular çıktı. Çok şükür, 2018’in eylül ayından itibaren Türkiye’de bir ekonomik program yayınlandı. 2018'de el atıldı, 2019 bir dengeleme yılı olarak geçildi ve 2020’den itibaren de ekonominin büyümesini ön görülen bir program olarak planlandı. Şimdi, gördük ki o kötü senaryoların hiçbirini yaşamadığımız gibi iyi gidişe de başladık" diye konuştu.

"GECE GÜNDÜZ ACABA WUHAN'DA VE DİĞER KENTLERDE DURUM NASIL DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"

Ekonomide üç tane ana unsurun olduğunu söyleyen Özdemir, "Bir tanesi yaşadığımız ve yaşayacağımız enflasyon, ikincisi faiz, üçüncüsü de dövizdeki stabilite. Bu üçünün dengede olmadığı hiçbir ekonomiye iyi diyemeyiz. Yeni ekonomik programda bu denge gözetilmişti. Küçülme beklenen ekonomimizde 0.5 puan da olsa bir büyümeyi başardık. 2020 yılı da yüzde 5 büyümenin hedeflendiği bir yıldı. 2020 çok kötü ve şanssız olaylarla maalesef iyi başlamadı. Hiç hesapta olmayan Elazığ depremi, Manisa depremleri, İdlib’te yaşanan olaylar ve iyi gittiğini düşündüğümüz Rusya ile olan ilişkilerimizin gerilmesi, Libya olayı, Koronavirüs salgını nedeniyle umutla baktığım 2020 yılının ilk 2 ayını sıkıntılı bir şekilde geride bıraktık. Çanakkale köprüsünün ana kablosunda teller Güney Kore'de, örümü ise Çin’de Wuhan şehrinde yapılıyor, gel de etkilenme bu işten. Şu anda gece gündüz acaba Wuhan’da ve diğer kentlerde durum nasıl diye düşünüyoruz; çünkü fabrikalar kapalı. Dünyadaki her olay biz iş adamlarını önemli derece etkilemekte. Dünyanın her yerinde varız, dünyanın neresine giderseniz gidin o ülkede bir Türk yatırımcısını görürsünüz. Bir an önce bunun ne olacağını görmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

İZMİR'E MİLLİ MAÇ MÜJDESİ

Özdemir, Ege Bölgesi'nin Türkiye’nin büyüklüğü içerisindeki payının az olduğunu düşündüğünü belirterek, "Ege Bölgesi önemli bir yer, sporda da bir zamanlar önemli yeri vardı. Bugün Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Göztepe’yi stadyumuyla, taraftarıyla önemli bir yere getirdi. Altay da iyi bir yola girdi. İzmirliler bizden bir milli maç istiyor. İnşallah İzmir’e bir milli maç vermemiz gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.
Özdemir ayrıca, davetleri için İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’e teşekkür etti. Özdemir, “Mahmut Özgener ile birlikte İzlanda maçı öncesi burada bir araya gelmiştik. 100’e yakın yönetim kurulu üyesini İzlanda maçına davet etmiştik. O maçı berabere bitirip 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarına direkt katıldık. Bize uğurlu geldiler. Yönetim kurulu üyelerini yine her maçımıza bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

(İHA)

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