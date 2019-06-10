TFF'den İzlanda skandalı için ilk açıklama!

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Başkanvekili Servet Yardımcı havaalanında yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulundu.
İşte Nihat Özdemir'in açıklamaları;
"Biz burada bir misafirperverlik bekliyorduk. Maalesef, hiç ummadığımız şekilde, bütün futbolcularımızın şahsi eşyaları inanılmaz titizlikle aranarak çok zaman kaybettik. Bizim ülkemize geldiklerinde büyük misafirperverlikle karşılıyoruz. Biz bu muameleye layık değildik, UEFA'ya göre de bunun böyle olmaması gerekiyordu. Türkiye Cumhuriyeti bize sahip çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız telefonla aradı ve gerekli tepkiyi koyacağımızı ifade etti. Geçmiş olsun dileklerini iletti.
Türkiye Cumhuriyeti, Türk halkı bu işe çok büyük tepki koydu. Umarız ki bu olay futbolcularımız üzerinde müspet bir etki yaratsın ve kabul edemeyeceğimiz bu olaya sahada tepki koysunlar ve başarımızın devam ettiğini görelim.
Yapılan hareketin basit bir hareket olmadığı anlatıldı. Bir mektup halinde UEFA'ya ileteceğiz, burada yaşananları anlatacağız. Gerçekten çok çirkin bir olay. Büyük bir protestoyla bunu karşılamak istiyorum.
Basit bir olay değil, siyasi tarafı olduğunu büyükelçiliğimiz bize anlattı. Bir ırkçılığa giden bir olay. Gerçekten çok çirkin bir olay, büyük bir protesto ile bunu karşılayacağız ve bunun karşılığını vereceğimizi hatırlatmak istiyorum."
SERVET YARDIMCI: BÖYLE KARŞILAMAYI HİÇ BEKLEMİYORDUK
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ise konuyla ilgili şöyle konuştu:
"Bu karşılamayı UEFA ile görüştüm, onlar da bundan rahatsız. Araştıracaklarını, tasvip etmediklerini söylediler. Geniş raporumuzu UEFA'ya göndereceğiz ve bu işin daha ileri safhalarda araştırılmasını isteyeceğiz. İzlanda Futbol Federasyonu ile yakın ilişkilerimiz var. Onları her zaman iyi ağırladık. Gunnarsson'un verdiği çok yanlış bir bilgi. Onun için rahatsız oldu. Biz İzlanda'da böyle bir karşılamayı hiç beklemiyorduk, Konya'da böyle bir karşılama olması mümkün değil."
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