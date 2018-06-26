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Nijerya 1 - 2 Arjantin (Maç özeti)

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 26.06.2018 22:53 | Son Güncelleme

Arjantin, Dünya Kupası'nda yoluna devam ediyor. D Grubu'ndaki üçüncü maçında Nijerya ile karşılaşan Arjantin, öne geçtiği mücadelede beraberlik golünü yemesine karşın 86. dakikada galibiyete uzanmasını bildi ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak üst tura yükseldi. Arjantin'e turu getiren golü Rojo kaydederken, Nijerya bu mağlubiyetle turnuvaya veda etti.

Nijerya 1 - 2 Arjantin (Maç özeti)

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında Arjantin, Nijerya'yı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmayı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetti. Grupta ilk galibiyetini alan Arjantin puanını 4'e yükseltti ve 2. sıraya çıkarak son 16 turuna yükseldi. Üç puanda kalan Nijerya ise şampiyonaya veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Arjantin öne geçti. Banega'nın orta sahadan savunmanın arkasına attığı uzun topu kontrol eden Messi, ceza sahası içinde sağ ayağıyla sert vurdu ve topu filelere gönderdi: 0-1.
27. dakikada Arjantin ikinci golüne yaklaştı. Messi'nin ara pasıyla Higuain kaleci ile karşı karşıya kaldı. Topa güçlükle dokundu, zamanında kalesini terkeden kaleci Uzoho'ya çarpan top geri döndü.
34. dakikada Arjantin'in Nijerya ceza sahasının hemen önünden, sol çaprazdan kazandığı frikikte topun başına Messi geçti. Messi'nin ters köşeye gönderdiği top yan direğe çaparak oyun alanına geri döndü.

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İkinci yarı

  1. dakikada Mascherano ile Balogun arasında yaşanan pozisyon sonrasında hakem Cüneyt Çakır penaltı kararı verdi. 51. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına Moses geçti. Moses, topu ve kaleci Armani'yi ayrı köşelere gönderdi: 1-1.
  2. dakikada Arjantin ceza sahasına giren Ighalo kaleci Armani ile karşı karşıya kaldı. Sol çaprazdan yakın mesafeden şutu kaleciden döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
  3. dakikada Arjantin öne geçti. Sağ kanattan yapılan ortaya penaltı noktası üzerinde gelişine vuran Rojo topu köşeden ağlarla buluşturdu: 1-2.

Mücadele Arjantin'in 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

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Stat: Saint Petersburg
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun (Türkiye)
Nijerya: Uzoho, Omeruo (Dk. 90 Iwobi), Ekong, Balogun, Idowu, Ndidi, Mikel, Etebo, Moses, Iheanacho (Dk. 46 Ighalo), Ahmed Musa (Dk. 90+2 Nwankwo)
Arjantin: Armani, Tagliafico (Dk. 80 Aguero), Rojo, Otamendi, Mercado, Banega, Mascherano, Di Maria (Dk. 72 Meza), Perez (Dk. 61 Pavon), Higuain, Messi
Goller: Dk. 14 Messi, Dk. 86 Rojo (Arjantin), Dk. 51 Moses (Penaltıdan) (Nijerya)
Sarı kartlar: Dk. 32 Balogun, Dk. 90+1 Mikel (Nijerya), Dk. 49 Mascherano, Dk. 64 Banega, Dk. 90+4 Messi (Arjantin)

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Anahtar Kelimeler:
dünya kupası Arjantin lionel messi Nijerya

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