Nijerya 1 - 2 Arjantin (Maç özeti)

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında Arjantin, Nijerya'yı 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmayı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetti. Grupta ilk galibiyetini alan Arjantin puanını 4'e yükseltti ve 2. sıraya çıkarak son 16 turuna yükseldi. Üç puanda kalan Nijerya ise şampiyonaya veda etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada Arjantin öne geçti. Banega'nın orta sahadan savunmanın arkasına attığı uzun topu kontrol eden Messi, ceza sahası içinde sağ ayağıyla sert vurdu ve topu filelere gönderdi: 0-1.
27. dakikada Arjantin ikinci golüne yaklaştı. Messi'nin ara pasıyla Higuain kaleci ile karşı karşıya kaldı. Topa güçlükle dokundu, zamanında kalesini terkeden kaleci Uzoho'ya çarpan top geri döndü.
34. dakikada Arjantin'in Nijerya ceza sahasının hemen önünden, sol çaprazdan kazandığı frikikte topun başına Messi geçti. Messi'nin ters köşeye gönderdiği top yan direğe çaparak oyun alanına geri döndü.
İkinci yarı
Mücadele Arjantin'in 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Stat: Saint Petersburg
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun (Türkiye)
Nijerya: Uzoho, Omeruo (Dk. 90 Iwobi), Ekong, Balogun, Idowu, Ndidi, Mikel, Etebo, Moses, Iheanacho (Dk. 46 Ighalo), Ahmed Musa (Dk. 90+2 Nwankwo)
Arjantin: Armani, Tagliafico (Dk. 80 Aguero), Rojo, Otamendi, Mercado, Banega, Mascherano, Di Maria (Dk. 72 Meza), Perez (Dk. 61 Pavon), Higuain, Messi
Goller: Dk. 14 Messi, Dk. 86 Rojo (Arjantin), Dk. 51 Moses (Penaltıdan) (Nijerya)
Sarı kartlar: Dk. 32 Balogun, Dk. 90+1 Mikel (Nijerya), Dk. 49 Mascherano, Dk. 64 Banega, Dk. 90+4 Messi (Arjantin)
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