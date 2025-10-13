Nijerya Futbol Federasyonu'ndan Galatasaray'ı sinirlendirecek talep! Victor Osimhen yeter ki oynasın...

Galatasaray’ın Napoli’den 75 milyon euro’ya transfer ettiği yıldız golcü Osimhen’in Milli takımı her gidişi bir olay oluyor. Geçtiğimiz aylarda Ruanda maçında sakatlanan yıldız golcünün tekrar Milli takıma çağrılması ve oynanılan sahaların bakımsız oluşu sakatlığın tekrar etmesi açısından risk oluşturuyor. Bu durumdan muzdarip olan Cimbom’a bir darbe de Nijerya Futbol Federasyonu'ndan geldi…

SAKATLIK HER ŞEY MÜMKÜN!

Nijerya’nın Dünya Kupası elemeleri için Osimhen’i Lesotho ve Benin maçlarına çağırmasının ardından Galatasaray’da endişe başladı. Toprak sahada antrenman yapılmasının yanı sıra, oyuncuların bakımsız otobüslerle yolculuk yapması konuyu daha da düşündürücü hale getirdi.

"BİR DAHA OYUNDAN ALMAYIN"

Galatasaray'ınzaten hali hazırda endşe varken, bu kez de Nijerya Futbol Federasyonu'ndan gelen bir talep ortalığı karıştırdı. Üst düzey bir yetkilinin, Teknik Direktör Eric Chelle'yi Victor Osimhen'i sakatlık dışında bir daha oyundan almaması konusunda sert şekilde uyardığı öğrenildi. Lesotho karşısında 89. dakikada kenara alınan yıldız forvetin çıkarılması sonrası yaşanan tepkiler hatırlatılarak, benzer bir kararın yeniden verilmemesi istendi.