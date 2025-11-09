Nijerya Ligi'nde dehşet verici olay! Gol attığı için rakip taraftar sahaya girip boğazını kesti...

Nijerya’da oynanan bir futbol karşılaşmasında korkunç bir olay yaşandı. Katsina Utd ile Barau arasında oynanan mücadele sırasında sahaya giren bir taraftar, rakip takım oyuncusuna bıçaklı saldırıda bulundu. Saldırı sonucunda futbolcu ağır yaralandı.

MAÇIN ORTASINDA BIÇAKLI SALDIRI

Yerel ligde oynanan mücadelede konuk ekipten Nana Abraham beraberlik golünü attı. Sahaya giren bir Katsina taraftarı futbolcunun boğazını keserek yaraladı. Olay sonrası saha bir anda karışırken, sağlık ekipleri yaralı oyuncuya ilk müdahaleyi sahada yaptı.

MAÇ KISA SÜRELİ DURDURULDU

Saldırı maçın 70. dakikasında yaşanırken saldırının ardından karşılaşma kısa süreliğine durduruldu. Yetkililerin güvenliği sağlamak için müdahale ettiği olayın ardından, maç devam ettirildi ve 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Nijerya Futbol Federasyonu’nun, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Saldırganın kimliği ve olayın nedenine dair resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.