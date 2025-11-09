SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Nijerya Ligi'nde dehşet verici olay! Gol attığı için rakip taraftar sahaya girip boğazını kesti...

Nijerya Premier Ligi’nde oynanan Katsina United–Barau FC maçında dehşet veren bir olay yaşandı. Maçın 70. dakikasında sahaya giren bir taraftar, Barau FC oyuncusu Nana Abraham’a saldırarak boynunu kesti. İşte detaylar...

Nijerya Ligi'nde dehşet verici olay! Gol attığı için rakip taraftar sahaya girip boğazını kesti...
Berker İşleyen

Nijerya’da oynanan bir futbol karşılaşmasında korkunç bir olay yaşandı. Katsina Utd ile Barau arasında oynanan mücadele sırasında sahaya giren bir taraftar, rakip takım oyuncusuna bıçaklı saldırıda bulundu. Saldırı sonucunda futbolcu ağır yaralandı.

Nijerya Ligi’nde oynanan Katsina-Barau maçında, konuk ekipten Nana Abraham beraberlik golünü attı. Sahaya giren bir Katsina taraftarı futbolcunun boğazını keserek yaraladı. Bir süre duran maç sonra devam etti ve 1-1 sona erdi.

MAÇIN ORTASINDA BIÇAKLI SALDIRI

Nijerya Ligi nde dehşet verici olay! Gol attığı için rakip taraftar sahaya girip boğazını kesti... 1

Yerel ligde oynanan mücadelede konuk ekipten Nana Abraham beraberlik golünü attı. Sahaya giren bir Katsina taraftarı futbolcunun boğazını keserek yaraladı. Olay sonrası saha bir anda karışırken, sağlık ekipleri yaralı oyuncuya ilk müdahaleyi sahada yaptı.

MAÇ KISA SÜRELİ DURDURULDU

Nijerya Ligi nde dehşet verici olay! Gol attığı için rakip taraftar sahaya girip boğazını kesti... 2

Saldırı maçın 70. dakikasında yaşanırken saldırının ardından karşılaşma kısa süreliğine durduruldu. Yetkililerin güvenliği sağlamak için müdahale ettiği olayın ardından, maç devam ettirildi ve 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Nijerya Ligi nde dehşet verici olay! Gol attığı için rakip taraftar sahaya girip boğazını kesti... 3

Nijerya Futbol Federasyonu’nun, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Saldırganın kimliği ve olayın nedenine dair resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ve Fatih Terim geri dönüyor! İmza aşamasına gelindi, resmi açıklama an meselesiVe Fatih Terim geri dönüyor! İmza aşamasına gelindi, resmi açıklama an meselesi
Fenerbahçe Beko maçları için İsrail kararı!Fenerbahçe Beko maçları için İsrail kararı!
Anahtar Kelimeler:
Futbolcu Nijerya son dakika gol saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Milyonların maaş tablosu burada!

Milyonların maaş tablosu burada!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.