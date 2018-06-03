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Nijerya'nın 23 kişilik Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 03.06.2018 22:02 | Son Güncelleme

Nijerya Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki nihai kadrosu açıklandı. Nijerya'nın kadrosunda Süper Lig'den 4 isim de yer aldı.

Nijerya'nın 23 kişilik Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

Nijerya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Gernot Rohr, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'nda oynayacak 23 kişilik kadrosunu belirledi.

Kadroya Bursaspor'dan William Troost-Ekong, Abdullahi Shehu, Kasımpaşa'da kiralık olarak oynayan Kenneth Omeruo ve Trabzonspor'dan Ogenyi Onazi de dahil edildi. Bursaspor'da kiralık olarak görev yapan ve geniş kadroda yer alan Mikel Agu ise 23 kişilik listeye giremedi.

Dünya Kupası'nda D Grubu'nda Arjantin, İzlanda ve Hırvatistan ile mücadele edecek Nijerya'nın nihai kadrosu şöyle:

Kaleci: Francis Uzoho (Deportivo La Coruna), Ikechukwu Ezenwa (Enyimba), Daniel Akpeyi (Chippa United)

Defans: William Troost-Ekong, Abdullahi Shehu (Bursaspor), Tyronne Ebuehi (ADO Den Haag), Elderson Echiejile (Cercle Brugge), Bryan Idowu (Amkar), Chidozie Awaziem (Nantes), Leon Balogun (Brighton & Hove Albion), Kenneth Omeruo (Chelsea/Kasımpaşa)

Orta saha: Mikel John Obi (Tianjin Teda), Ogenyi Onazi (Trabzonspor), Wilfred Ndidi (Leicester City), Oghenekaro Etebo (Las Palmas), John Ogu (Hapoel Beer Sheva), Joel Obi (Torino)

Forvet: Ahmed Musa (CSKA Moskova), Kelechi Iheanacho (Leicester City), Victor Moses (Chelsea), Odion Ighalo (Changchun Yatai), Alex Iwobi (Arsenal), Simeon Nwankwo (Crotone)

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya dünya kupası

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