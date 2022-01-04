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Nijerya'da kaçırılan öğrencilerden 21'i kurtarıldı

04.01.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya'da kaçırılan öğrencilerden 21'i kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, 31 Aralık'ta kaçırılan öğrencilerden 21'inin kurtarıldığı açıklandı.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, basına yaptığı açıklamada, Bakura bölgesinde kaçırılan öğrencilerden 21'inin kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Kaçırılan öğrencilerin tam sayısına dair bir açıklama yapmayan Shehu, faillerin yakalanması için operasyonlara devam ettiklerini belirtti.

Öğretmenleriyle birlikte 31 Aralık 2020'de seyahat eden öğrenciler kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı.

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