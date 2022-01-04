Nijerya'da kaçırılan öğrencilerden 21'i kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, 31 Aralık'ta kaçırılan öğrencilerden 21'inin kurtarıldığı açıklandı.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, basına yaptığı açıklamada, Bakura bölgesinde kaçırılan öğrencilerden 21'inin kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Kaçırılan öğrencilerin tam sayısına dair bir açıklama yapmayan Shehu, faillerin yakalanması için operasyonlara devam ettiklerini belirtti.

Öğretmenleriyle birlikte 31 Aralık 2020'de seyahat eden öğrenciler kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz