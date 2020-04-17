Nijeryalı futbolcu Dickson Etuhu, şike yaptığı gerekçesiyle futboldan men edildi

5 YIL MEN EDİLDİ

İsveç Futbol Federasyonu, Mayıs 2017'de AIK forması giyerken takım arkadaşı Kyriakos Stamatopoulos'a düşük performans sergilemesi için 2 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1,3 milyon lira) teklif eden Etuhu'ya Nisan 2025'e kadar futboldan men cezası verildiğini duyurdu.

Etuhu ile söz konusu şike girişimine dahil olan İsveçli eski futbolcu Alban Jusufi'nin de aynı tarihe kadar futboldan men edildiği belirtildi. Federasyonun açıklamasında, kaleci Stamatopoulos'un Stockholm'de bir restoranda kendisine yapılan para teklifini bildirmesinin ardından AIK ile Göteborg arasında oynanması gereken karşılaşmanın ertesi güne ertelendiği de hatırlatıldı.

İNGİLTERE LİGİNDE DE OYNAMIŞTI

İngiltere'de Manchester City, Norwich City, Sunderland, Fulham, Blackburn Rovers gibi takımlarda görev alan 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Etuhu, AIK forması giydikten sonra Ağustos 2017'de Rössjöholm'a transfer olmuştu. Etuhu, Nijerya Milli Takımı'nda ise 33 kez görev yaptı.