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Nijeryalı Victor Moses'ten Cüneyt Çakır'a eleştiri

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 27.06.2018 15:11 | Son Güncelleme

Nijerya’nın yıldızlarından Victor Moses, Cüneyt Çakır’a eleştiride bulundu, penaltı pozisyonunu değerlendirdi.

Nijeryalı Victor Moses'ten Cüneyt Çakır'a eleştiri

Arjantin’e 2-1 kaybederek Dünya Kupası’na veda eden Nijerya’da penaltı konusu ve Cüneyt Çakır en önemli gündem oldu. İkinci yarının başında bir penaltı kazanan Nijerya, daha sonra Rojo’nun elle oynadığı pozisyonda yeniden beyaz noktayı bekledi.

Ancak VAR desteği ve ekrandan pozisyonu izleyerek penaltı kararı çıkarmayan Cüneyt Çakır’a bazı tepkiler oldu. Afrika temsilcisinin yıldızlarından Victor Moses, Rojo’nun pozisyonu için Çakır’ın görüşünü dile getirip, “Bana göre ilk başta pozisyonun penaltı olduğunu düşündü. Ancak daha sonra pozisyonu izlemek istedi, VAR’da pozisyonu izledi ve penaltı kararı çıkarmadı” dedi.

Kararın hatalı olduğunu vurgulayan Moses, “Messi ve arkadaşlarına karşı maç oynamak zor ve böylesi bir mağlubiyet çok acı verici. Ancak bana göre orada net bir penaltı vardı. Orada penaltı verilmemesi tuhaf, şahsen benim için sürpriz oldu” diye konuştu. (MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
victor moses cüneyt çakır 2018 dünya kupası Rusya

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