YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Nikahta takılan koruyucu maske incilerle aksesuara dönüştü

Nikahta takılan koruyucu maske incilerle aksesuara dönüştü

KONYA HABERLERİ  | 19.04.2020 11:52 | Son Güncelleme

Konya'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında incilerle süsleyerek taktığı maskeyle dünyaevine giren gelin ilgi odağı oldu - Gelin Gül Kadaifçi: - "Normalde gelin aksesuarları olarak duvak ve gelin çiçeği saklanır. Biz standardın dışında maskeli bir düğün yaptık. O yüzden maskemi hatıra olarak ömür boyu saklayacağım" - Damat Mehmet Emin Kadaifçi: - "Düğün fotoğraflarımızın çoğu maskeli. Çocuklarımıza bunları göstereceğiz. Onlar da yaşadığı hayatın kıymetini bilsin. Ne hayallerimiz vardı ancak elimizde kalan incili maskeyle çekilen düğün fotoğraflarımız oldu"

SAVAŞ GÜLER - Konya'da bir gelin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında nikah töreninde taktığı incilerle süslü maskesiyle dikkati çekti.

Bir avukatlık bürosunda katip olarak çalışan 31 yaşındaki Gül Aktan, aynı yaştaki meslektaşı Mehmet Emin Kadaifçi ile nikah masasına oturdu.

Düğün hazırlıkları yaparken tüm etkinlikleri Kovid-19 nedeniyle iptal etmek zorunda kalan Gül Kadaifçi, bu mutlu gününde giydiği gelinliğinin yanı sıra incilerle süslediği maskesiyle de ilgi odağı oldu.

Tasarımını yaptığı maskesi adeta gelinliğini tamamlayan aksesuara dönüşen Kadaifçi, Meram Belediyesi Evlendirme Dairesinde hayatının en anlamlı "evet"ine imza attı. Sade törenle dünyaevine giren çift, incili maskeyi ömür boyu hatıra olarak saklamayı düşünüyor.

Çiçeği burnunda gelin Kadaifçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün organizasyonu yapamadıkları için sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdiklerini söyledi.

Kadaifçi, "Düğünlerde olduğu gibi gelinlik giydim. Gelinliğim biraz sadeydi ama inci detayları vardı. Maske takmamız zorunlu olduğu için üzerinde inci detayları olmasını istedim. Bu yüzden maskeyi inci detaylarıyla süsledim." diye konuştu.

- Düğün hatırası gelin çiçeği değil, maskesi oldu

Kadaifçi, maskenin süslemesini kendisinin yaptığını, çevresinden de olumlu mesajlar aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kalabalık bir ortamda gelin ve damat her zaman farklı görünür. Salgın nedeniyle maske taktığımız için maskemin farklı olmasını istedim. Ya taş ya da inci kullanacaktım. Gören herkes çok beğendi. Yakın çevremden, 'Nereden aklına geldi, nasıl düşündün?' gibi tepkiler aldım. Normalde gelin aksesuarları olarak duvak ve gelin çiçeği saklanır. Biz standardın dışında maskeli bir düğün yaptık.

O yüzden maskemi hatıra olarak ömür boyu saklayacağım. İlerleyen senelerde çocuklarımız nasıl sıkıntılı bir dönemden geçtiğimizi ve hangi şartlar altında evlendiğimizi anlasınlar."

- Damat da şaşırmış

Damat Kadaifçi de süslenen maskenin anısını her zaman hatırlayacaklarını dile getirdi.

Nikah günü, süslü maske ile olan hatırasını da paylaşan Kadaifçi, şöyle devam etti:

"Gelin almaya gittiğimizde Gül, maskesini evde unuttuğunu söyledi. Bende bir tane fazladan vardı ancak kendi maskesinin farklı olduğunu, bu maskeyi almayacağını söyledi. Getirildiğinde gördüm ki maske incilerle süslenmiş, çok şaşırdım. Maskeyi görünce gülenler oldu, hoşuna gidenler de oldu. Düğün fotoğraflarımızın çoğu maskeli. Çocuklarımıza bunları göstereceğiz.

Onlar da yaşadığı hayatın kıymetini bilsin. Ne hayallerimiz vardı ancak elimizde kalan incili maskeyle çekilen düğün fotoğraflarımız oldu."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı'ya, Uğur Akkuş'un eski eşinden mesajEbru Şallı'ya, Uğur Akkuş'un eski eşinden mesaj
Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!
Anahtar Kelimeler:
Evlilik Gelin Konya koronavirüs maske

En Çok Okunan Yerel Haberler

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

İhtiyaçları Vefa karşılıyor

İhtiyaçları Vefa karşılıyor

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

En yaşlı Kuşadalı hayatını kaybetti

En yaşlı Kuşadalı hayatını kaybetti

Ak Partili belediye meclis üyesi Süleymanoğlu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Ak Partili belediye meclis üyesi Süleymanoğlu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Vatandaş evde kaldı, Altındağ Belediyesi yardıma koştu

Vatandaş evde kaldı, Altındağ Belediyesi yardıma koştu

Konya Namaz Vakitleri 19 Nisan Pazar

İmsak
04:35
Sabah
06:02
Öğle
12:54
İkindi
16:37
Akşam
19:36
Yatsı
20:58

Konya Nöbetçi Eczaneler19 Nisan Pazar

Ulukan Eczanesi
Karatay
Aksoy Eczanesi
Selcuklu
Birgül Göçer Eczanesi
Selcuklu
Burak Can Eczanesi
Selcuklu
Çağlar Eczanesi
Selcuklu
Ece Eczanesi
Selcuklu
Merve Çerşil Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Konya'nın sessizliğe bürünen cadde ve sokakları havadan görüntülendi

Konya'nın sessizliğe bürünen cadde ve sokakları havadan görüntülendi

Konya Büyükşehir’den kullanılmış maskeleri ve eldivenleri yerlere atmayın çağrısı

Konya Büyükşehir’den kullanılmış maskeleri ve eldivenleri yerlere atmayın çağrısı

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Karaca: “Tüm gücümüzle insanlık için çalışmaya devam edeceğiz”

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Karaca: “Tüm gücümüzle insanlık için çalışmaya devam edeceğiz”

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Konya’da 19 firma konkordato ilan etti

Konya’da 19 firma konkordato ilan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.