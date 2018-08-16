Niko Kovac'tan cep telefonu yasağı

Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Niko Kovac'ın oyunculara cep telefonu kullanımında sınırlama getirdiği kaydedildi.
Spor Bild'in kaynağını aktaran gazete, Niko Kovac'ın kulüp tesislerinde soyunma odalarında cep telefonu kullanımına karışmadığı, ama oyuncu kadrosu ile birlikte bulundukları yemek salonu, toplantı salonu ve terapi alanlarında cep telefonu kullanımını yasakladığını yazdı.
Niko Kovac'ın söz konusu yasağı, oyuncu kadrosunun yemek salonunda ve toplantı salonlarında, cep telefonu ile meşgul olmak yerine, birbirleriyle konuşmalarını, kaynaşmalarını istediği belirtildi.
Cep telefonu yasağını birçok oyuncunun tasdik etmediği öğrenilirken, Niko Kovac'ın yasaktan dönmeye niyetinin olmadığı kaydedildi.
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