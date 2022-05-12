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Nikola Jokic, NBA'de sezonun en değerli oyuncusu seçildi

12.05.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sırp pivot, art arda iki sezon MVP seçilen 13. oyuncu oldu.

İSTANBUL (AA) - Denver Nuggets'ın Sırp pivotu Nikola Jokic, NBA'de 2021-22 sezonu en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

NBA'in internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, Denver Nuggets pivotu Nikola Jokic, 2021-22 NBA en değerli oyuncusu seçildi. Jokic, geçen sezon da MVP ödülünü kazanmıştı.

Bu ödül için Jokic, Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) ve Joel Embiid (Philadelphia 76ers) ile yarıştı.

100 spor yazarı ve yayıncıdan oluşan küresel bir oylama sonucunda, Jokic 875 puan alarak MVP oylamasında ilk sırada yer alırken Philadelphia 76ers pivotu Joel Embiid 706 puanla ikinci sırada yer aldı. Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo ise 595 puanla üçüncü oldu.

​​​​​​​Ödülü üst üste ikinci defa kazanan Sırp basketbolcu, Kareem Abdul-Jabbar, Giannis Antetokounmpo, Larry Bird, Wilt Chamberlain, Stephen Curry, Tim Duncan, LeBron James, Magic Johnson, Michael Jordan, Moses Malone, Steve Nash ve Bill'den sonra art arda bu ödülü kazanan 13. oyuncu oldu.

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