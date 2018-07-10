Nikola Kalinic'in menajeri Galatasaray'ı açıkladı

Erceg, "Galatasaray, Kalinic'le ilgileniyor. Bunu söyleyebiliriz, ancak Kalinic Milan'ın oyuncusu. Ayrıca Atletico Madrid ve Sevilla da onunla ilgileniyor. Kiralık olarak ayrılıp ayrılmayacağına, hangi teklifin daha geçerli olduğuna Milan Kulübü karar verecek" dedi.
30 yaşındaki Hırvat forvet Kalinic, geçen sezon Milan'da 31 lig maçında 6 gol attı. Tecrübeli yıldız aynı zamanda 5 asist yaptı. Ancak bu rakamlar hayal kırıklığı yarattı. Bekleneni veremedi.
SÖZÜMÜZÜ SÖYLEYECEĞİZ
Kalinic'in menajeri Tomislav Erceg, "Sonrasında biz sözümüzü söyleyeceğiz. Elbette ki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayan, tarihi başarılarla dolu bir kulüp olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu. (AKŞAM)
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