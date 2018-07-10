SPOR

Nikola Kalinic'in menajeri Galatasaray'ı açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.07.2018 08:09 | Son Güncelleme

AC Milan'dan kiralık olarak gitmesi beklenen Nikola Kalinic, Galatasaray'ın gündeminde. Bu gerçeği Hırvat oyuncunun menajeri Tomislav Erceg açıkladı.

Nikola Kalinic'in menajeri Galatasaray'ı açıkladı

Erceg, "Galatasaray, Kalinic'le ilgileniyor. Bunu söyleyebiliriz, ancak Kalinic Milan'ın oyuncusu. Ayrıca Atletico Madrid ve Sevilla da onunla ilgileniyor. Kiralık olarak ayrılıp ayrılmayacağına, hangi teklifin daha geçerli olduğuna Milan Kulübü karar verecek" dedi.

30 yaşındaki Hırvat forvet Kalinic, geçen sezon Milan'da 31 lig maçında 6 gol attı. Tecrübeli yıldız aynı zamanda 5 asist yaptı. Ancak bu rakamlar hayal kırıklığı yarattı. Bekleneni veremedi.

SÖZÜMÜZÜ SÖYLEYECEĞİZ

Kalinic'in menajeri Tomislav Erceg, "Sonrasında biz sözümüzü söyleyeceğiz. Elbette ki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayan, tarihi başarılarla dolu bir kulüp olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu. (AKŞAM)

65

PARTNERBu ülkeler Türkiye'den vize istemiyorBu ülkeler Türkiye'den vize istemiyor
Fatih Terim yeni transferi açıkladıFatih Terim yeni transferi açıkladı
Henry Onyekuru kimdir? Kaç yaşında, hangi kulüpte oynuyor? (Galatasaray son dakika transfer haberi)Henry Onyekuru kimdir? Kaç yaşında, hangi kulüpte oynuyor? (Galatasaray son dakika transfer haberi)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Nikola Kalinic Tomislav Erceg Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Yeni kabine açıklandıktan sonra dolar ne kadar oldu? Dolar kuru fırladı

Yeni kabine açıklandıktan sonra dolar ne kadar oldu? Dolar kuru fırladı

Barcelona bombayı patlattı!

Barcelona bombayı patlattı!

Mesut Özil'den tarihi karar!

Mesut Özil'den tarihi karar!

Dünya Kupası'nda Cüneyt Çakır'a dev görev

Dünya Kupası'nda Cüneyt Çakır'a dev görev

Milli futbolcumuz seksi güzelle yakalandı!

Milli futbolcumuz seksi güzelle yakalandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nikola Kalinic'in menajeri Galatasaray'ı açıkladı

Nikola Kalinic'in menajeri Galatasaray'ı açıkladı

Fatih Terim yeni transferi açıkladı

Fatih Terim yeni transferi açıkladı

Henry Onyekuru kimdir? Kaç yaşında, hangi kulüpte oynuyor? (Galatasaray son dakika transfer haberi)

Henry Onyekuru kimdir? Kaç yaşında, hangi kulüpte oynuyor? (Galatasaray son dakika transfer haberi)

Galatasaray Henry Onyekuru'yu KAP'a bildirdi!

Galatasaray Henry Onyekuru'yu KAP'a bildirdi!

İsviçre polisi Galatasaray'ın idman yaptığı sahaya taraftar girişini yasakladı!

İsviçre polisi Galatasaray'ın idman yaptığı sahaya taraftar girişini yasakladı!

Galatasaray, Fernando Muslera'yı Premier Lig'e satıyor

Galatasaray, Fernando Muslera'yı Premier Lig'e satıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.