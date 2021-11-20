Niksar Belediye Başkanı Özcan deprem nedeniyle olumsuzluk bulunmadığını bildirdi

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, merkez üssü Niksar olan 4 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir sorun bulunmadığını söyledi.
Özcan, AA muhabirine, sabah saatlerinde ilçelerinde bir deprem meydana geldiğini hatırlattı.
Depremi ilçe halkı olarak hissettiklerini dile getiren Özcan, "Depremin ardından artçı sarsıntılar oldu. Şu ana kadar çok şükür, sıkıntı yok. Allah beterinden korusun. Tüm Niksarlılara geçmiş olsun. Ekiplerimizin çalışmaları sürüyor." dedi.
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