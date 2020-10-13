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Niksar’da 350 çiftçiye sertifikalı tohum dağıtıldı

TOKAT HABERLERİ  | 13.10.2020 14:51 | Son Güncelleme

Tokat’ın Niksar ilçesinde, 350 çiftçiye yüzde 50 hibeli 90 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı.Tokat’ta tahıl üretimi ve kalitesinin yükseltilmesi projesi kapsamında Niksar ilçesinde sertifikalı buğday dağıtımı törenle yapıldı.

Tokat’ın Niksar ilçesinde, 350 çiftçiye yüzde 50 hibeli 90 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı.
Tokat’ta tahıl üretimi ve kalitesinin yükseltilmesi projesi kapsamında Niksar ilçesinde sertifikalı buğday dağıtımı törenle yapıldı. İl Özel İdaresi kaynakları ile 153 Bin TL’ye temin edilen 90 ton sertifikalı buğday tohumu yüzde 50 hibe ile çiftçilere dağıtıldı. 90 ton buğday tohumunun dağıtıldığı törene katılan Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, tohumların çiftçilere hayırlı bereketli olması temennisinde bulunarak, “Niksar’da köy ziyaretlerimizde çiftçilerimizle yaptığımız sohbetlerde 350 ila 400 kilo maksimum ürün aldıklarını ifade ediyorlar bu topraklarda. Bu değerleri hem ürün kalitesi noktasında hem miktar noktasında artırmanın gayreti içerisindeyiz. Bu tohumları toprağa atmadan önce analiz imkanı olursa mutlak suretle bir tahlil yaptırma buna benzer su oranına göre hangi tohumu nereye atacağınızı arkadaşlarımızdan mutlaka bilgi edinin. Ve tekniğe göre bu verimi artıralım. 250 yada 300 kilo ile uğraşacağınıza iki katı hatta üç katını alacağınız değerleri elde etmenin gayreti içerisinde olalım. Emeği geçen başta sayın valimiz olmak üzere, özel idaredeki arkadaşlarımız, il tarım ve ilçe tarımdaki arkadaşlarımıza personelimize özellikle de çiftçi arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz, hayırlı ve bol kazançlar diliyorum” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Kaymakam İlhami Doğan, İlçe Gıda Tarım Müdürü Namık Özdüzgün ve beraberindekiler, üretici çiftçilere sertifikalı buğday dağıtımı yapıldı. İlçe genelinde 4 Bin dekar alanda buğday tohumunun toprakla buluşturulacağı bildirildi.

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