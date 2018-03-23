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Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.03.2018 11:06 | Son Güncelleme

Genç oyuncu Nil Makaracı, lezbiyen ilişkilerin yaşandığı 'Orange is the New Black' isimli dizinin Türkiye uyarlaması olan Avlu'da rol alıyordu. Dizi daha başlamadan RTÜK'ün müdahalesine maruz kalmış ve tartışmaların odağı haline gelmişti. Genç oyuncu Nil Makarnacı ise bugün sosyal medyadan paylaştığı kovulma açıklamasıyla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

'Avlu' dizisinin kadrosundan çıkarıldığını iddia eden oyuncu Nil Makaracı'nın açıklaması...

"Merhaba, ben Nil Makaracı. Çok büyük heyecan ve istek duyarak dahil olduğum Avlu dizisi kadrosundan 21 Mart tarihinde, yönetmen yardımcısı Merve Çolak tarafından çıkartıldım!

Daha öncesinde kendi ajansımın bile bana, 'LGBT bireylerin de yer alacağı bir dizi başlıyor' diyerek anlattığı Avlu'dan, LGBT yüzünden ve lezbiyen olmam gerekçesiyle, homofobik tavırlarla resmen kovuldum!

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Ortada geçerli hiçbir bahane yok! Merve Çolak'ın bana ilettiği, 'Sen LGBT'lerle konuşmuşsun, lezbiyenlikle ilgili bir şeyler yazmışsın, sana konuşma demiştim' gibi sözleri sonrası, çok sevdiğim ve istekle, canla başla çalıştığım işimden oldum.

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Maddi ve manevi çöküş yaşıyorum. İki gündür ağlıyorum. Bahsettikleri LGBT konusu ise şu: Gmag, Avlu dizisinin reklamını bu yönde yapmış ve binlerce kişiye de ulaşmasını sağlamıştır. Kendilerinin konuyla ilgili en ufak bir alakaları olmadığı gibi, bu zor süreçte de yanımda olmuşlardır. Çok çok çok üzgünüm. Lezbiyen olduğum için, LGBT ile ilgili şeyler yazıldığı için atıldım, kötü sözlere maruz kaldım.

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Gmag aracılığıyla tüm kamuoyuna, LGBT mecralarına bildirimdir. Beni seven, destekleyen, önce canım anneme, arkadaşlarıma, sevenlerime bir özür borçluyum. Karşınızda olamayacağım, bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıya kaldım. Beni affedin. İlerleyen dönemlerde umuyorum buluşacağız. Sevgi ve saygılarımla."

AVLU DİZİSİNİN KONUSU

Tanıtım, yılların sağır kaldığı adaletini kendisi sağlamaya çalışmış bir kadının ceza evine girişini konu alıyor. “Avlu” özgürlüğünden vazgeçmek zorunda kalan bu kadınların 3.sayfa haberlere yansımayan, mutsuzluğun acı ile yarıştığı Karakuyu'da kendi düzen ve kendi hukuklarına karşı verdikleri yaşam mücadelesini konu alıyor.

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