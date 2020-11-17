Nilgün Belgün de koronavirüse yakalandı! 'Durumu kötü değil'

67 yaşındaki deneyimli oyuncu Nilgün Belgün'ün Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı.

Halsizlik, koku ve tat alma kaybı nedeniyle hastaneye başvuran Belgün'e Covid-19 testi yapıldı. Belgün'ün testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Usta oyuncu Nilgün Belgün'den kötü haber geldiBelgün'ün 65 yaş üstü olması nedeniyle tedbir amaçlı Ulus'ta özel bir hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

Annesinin sağlık durumu hakkında Snob Magazin'e konuşan Oylum Seçin, "Annemin Covid-19 testi pozitif çıktı. Durumu kötü değil. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

Nilgün Belgün, tam 8 yıldır kendi yazıp oynadığı tek kişilik gösterisi 'Aşk ve Komedi' ile yurdun çeşitli bölgelerinde sevenleriyle buluşuyordu.

