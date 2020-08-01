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Nilgün Belgün: Hiç illegal ilişkim olmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2020 14:27 | Son Güncelleme

Özel hayatına dair bilinmeyenleri anlatan usta oyuncu Nilgün Belgün, kariyeri boyunca hiçbir yapımcı ya da yönetmenle beraber olmadığını söyledi.

Nilgün Belgün: Hiç illegal ilişkim olmadı

Armağan Çağlayan’ın YouTube programı 'Gör Beni'ye konuk olan tiyatro oyuncusu Nilgün Belgün, “Türkiye’de genelde fiziği çok güzel olmayan kadınlar komedyen olarak kabul edildi. Neden?” sorusuna, “7 yıldır komedi oynamıyorum. Beni abuk subuk komedilerde oynatmaya çalışıyorlar. Dramda oynamak istiyorum. Ama teklif gelmiyor. Buraya kadar sevgilisiz geldim” cevabını verdi.

Usta sanatçı, yalnız kalkmaktan hiç korkmadığını söyledi ve ekledi: Flört diye başladığım ilişkilerdeki adamlar benimle evlenmek istedi. Vefa ilişkilerim olmaz. Çantamı, pabucumu kendim alırım. Hiç illegal ilişkim olmadı. Hiç kimsenin yardımı olmadan yükseldim. Bir yapımcı ‘Bu kadını ben meşhur ettim’ diyemez. Hiçbir yönetmenle beraber olmadım. Hayatım boyunca hep dik durarak yaşadım.

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