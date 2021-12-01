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Nilgün Belgün: Son eşim beni arkadaşımla aldattı!

01.12.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

teve2’de; sunuculuğunu, Esin Övet, Ebru Şancı ve Timuçin Güner’in yaptığı, hafta içi her gün saat 11.00’de canlı yayınla ekrana gelen 'teve2 Magazin Masası' programına Nilgün Belgün katıldı. İlk evliliğini 19 yaşında yapan usta oyuncu, üçüncü evliliğine dair çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

Nilgün Belgün: Son eşim beni arkadaşımla aldattı!

Daha önce üç kez nikah masasına oturup boşanan Nilgün Belgün, son evliliğinin ihanet yüzünden bittiğini söyledi ve telefonla bağlandığı 'teve2 Magazin Masası' canlı yayınında ihanetin detaylarını anlattı.

"ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİMDE ALDATILDIM"

68 yaşındaki oyuncu, "Her eşimle aşık olarak evlendik. İlk evliliğimde birimiz 18, birimiz 20 yaşındaydık. Evlenmek için çocuktuk daha, götüremedik haklı olarak. İkincisinde eşim işimi istedi, büyü bozuldu ve yürümedi" dedi. Ünlü sanatçı, "Üçüncü evliliğimde aldatıldım. Gözümün önünde oldu bütün olaylar. Arkadaş grubuyduk ve her yere birlikte gidip geliyorduk. Bu arkadaş grubundan biriyle beni aldattı ve evliliğimiz bu sebeple bitti. Maalesef arkadaşımdı aldattığı kişi. Aştık bu konuları, unuttuk, düşmanlığım yok" şeklinde konuştu.

"EVLİLİK İNSAN DOĞASINA AYKIRI"

İlişkilerdeki ideal erkeği anlatan Nilgün Belgün, "Çok gülen, çok sosyal erkekler iyi koca olmuyor. Erkek ne kadar suratsızsa o kadar dürüst oluyor, suratsız erkekler daha iyi koca oluyor" açıklamasını yaptı.

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