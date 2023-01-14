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Nilperi Şahinkaya'dan Burak Deniz hakkında yakalama kararı

14.01.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eylül ayında gittiği mekanda Nilperi Şahinkaya ve erkek arkadaşıyla tartıştığı iddiasıyla mahkemelik olan Burak Deniz'in geçen 4 ay içinde savcılık tarafından çağrıldığı halde ifade vermeye gitmediği ortaya çıktı. Şahinkaya'nın avukatı, Deniz hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Nilperi Şahinkaya'dan Burak Deniz hakkında yakalama kararı

Şimdilerde Serenay Sarıkaya ile Şahmaran dizisinin çekimlerini yapan Burak Deniz, 15 Eylül'de Adana meslektaşı Nilperi Şahinkaya ve erkek arkadaşının yanına giderek tartışma çıkarmıştı. Burak Deniz, tartışmanın öğrenilmesiyle Nilperi Şahinkaya ve sevgilisinden özür diledi ancak genç oyuncu özrü kabul etmedi.

İFADE VERMEYE GİTMEDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz hakkında 15 Eylül'de yaşanan kavga nedeniyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Hakkında "kasten yaralama", "hakaret", "kişilerin huzur ve sukûnunu bozmaktan dava açılan Deniz'in ifade vermediği öğrenildi. Burak Deniz'in geçen 4 ay içinde savcılık tarafından çağrıldığı halde ifade vermeye gitmediği ortaya çıktı.

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YAKALAMA KARARI ÇIKARILMASINI TALEP ETTİ

Deniz'in avukatı Serdar Opak da müvekkilinin işi nedeniyle sürekli yurt içi ve yurt dışı seyahatler yaptığı iş yoğunluğu nedeniyle de ifade vermeye gitmediğini söyledi. Nilperi Şahinkaya'nın avukatı Nail Gönenli, Deniz hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

NE OLMUŞTU?

Şahmaran dizisinin çekimleri için Adana'da bulunan Burak Deniz'in geçen gece gittiği bir otelde Nilperi Şahinkaya ve sevgilisiyle tartıştığı iddia edilmişti. Oyuncunun sevgilisiyle oturduğu masaya giden Deniz'in oyuncuya küfür ettiği ve devamında kavga çıkardığı ileri sürülmüştü.

  1. Uluslararası Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni nedeniyle Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’ne giden Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi gazetecilere açıklama yapmıştı. Şahinkaya, Burak Deniz ile yaşadığı olayla ilgili olarak, “Bu geceye katıldığım için çok mutluyum. Burada bende ödül vereceğim. Adana’yı çok seviyorum. Hukuki süreç başlayacağı için avukatlarımızdan öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım” diye konuşmuştu.
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