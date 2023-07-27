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Nilperi Şahinkaya ile davalık olmuştu! Burak Deniz’e hapis şoku

27.07.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nilperi Şahinkaya, kendisine ve sevgilisine hakaret eden Burak Deniz'e dava açmıştı. Nilperi Şahinkaya ve Burak Deniz'in davasında karar çıktı. Ünlü oyuncu Deniz'in 7 yıl 2 ay hapis cezasıyla yargılanacağı belirtildi.

Rol aldığı dizinin çekimleri için Adana'da bulunan Burak Deniz, gittiği bir otelde Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi ile tartışmıştı. 29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni nedeniyle Adana'da bulunan Şahinkaya yakışıklı oyuncunun özrünü kabul etmeyip oyuncu hakkında şikayetçi olmuştu.

Şahinkaya, Burak Deniz’in “kasten yaralama”, “hakaret” ve “kişilerin huzur ve sukûnunu bozmaktan yargılanmasını talep etmişti. Burak Deniz de avukatı Serdar Opak’la hakkında yapılan şikayet nedeniyle savcılığa gidip ifade vermişti.

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Savcılık, tarafların ve görgü tanığı olan Şahinkaya'nın erkek arkadaşı Emre Yusufi'nin ifadeleri ile olayın yaşandığı otelin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra nihai kararını verdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nilperi Şahinkaya’nın Burak hakkında açtığı dava neticesinde Burak Deniz, 7 yıl 2 ay hapis cezasıyla yargılanacağı ortaya çıktı.

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BURAK DENİZ NE DEMİŞTİ?

Burak Deniz ifadesinde “Konuşmada Nilperi, Emre ve Necmi Deniz ile şakalaştık, normal bir şekilde gülüyor muhabbet ediyorduk, Nilperi’ye yönelik herhangi bir hakarette bulunmadım. Bulunmamı gerektirecek bir neden de yoktu zaten… Nilperi’nin erkek arkadaşı da oradaydı… Açıkçası şikayet dilekçesini okuduğumda bu aşamaya kadar onların şahsına yönelik sinkaflı küfürler ve tehditlerde bulunduğu iddiasını görünce inanamadım" demişti.

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Burak Deniz Nilperi Şahinkaya Oyuncu sevgilisi aktan

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