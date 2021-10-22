Nilsu Berfin Aktaş 'Benim Hayatım' fragmanındaki o karesiyle olay oldu

Star’ın yeni dizisi Benim Hayatım, güçlü oyuncu kadrosu ve merak uyandıran hikâyesiyle yakında başlıyor. Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ve Genco Özak’ın yer aldığı Benim Hayatım'ın ilk tanıtımı seyirci ile buluştu.

Sosyal medyada da büyük ses getiren tanıtım, şimdiden merak uyandırdı. Tanıtımdaki bir kare vardı ki tüm dizi detayının önüne geçti.

Nilsu Berfin Aktaş dizide tasarımcı olma hayaliyle bir yarışmaya katılan Hayat’ı canlandırıyor. Aktaş fragmanda bir yarışma için kıyafet tasarlayıp podyuma çıktığında tamamen transparan elbisesiyle çıplak gibi görünüyor.

Fragmandaki bu kare sosyal medyada "Çıplak mı gerçekten?", "Çıplak gibi inanılmaz", "Çıplak değil bence" gibi yorumları sebep oldu.



