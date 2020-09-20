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Nilüfer asfaltta hedefi aştı

BURSA HABERLERİ  | 20.09.2020 10:43 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi bu yılda asfalt çalışmalarını hızla sürdürerek kentin çeşitli noktalarında 36 kilometre yol asfaltladı.

Nilüfer Belediyesi bu yılda asfalt çalışmalarını hızla sürdürerek kentin çeşitli noktalarında 36 kilometre yol asfaltladı. Salgın döneminde uygulanan sokağa çıkma yasağı sürecini de fırsat bilen Nilüfer Belediyesi, yaklaşık 11 bin ton asfalt yama yaparken, 8 kilometre de yeni yol açtı.
Nilüfer Belediyesi Mart ayında başladığı asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle sokağa çıkma kısıtlaması süresince de sokakların boş olmasından faydalanarak, önemli ölçüde mesafe aldı. Ekipler Nilüfer’in çeşitli noktalarında 36 kilometre asfaltlama çalışması yaptı. 10 bin 750 ton malzeme kullanan ekipler asfalt yama çalışmalarında da büyük yol kat ederken, 8 kilometre de yeni yol açtı. Asfalt sezonu öncesi belirlenen hedefi bir hayli aşan Nilüfer Belediyesi hava şartları elverdiği sürece çalışmalarını aralıksız sürdürecek.
Nilüfer Belediyesi kent merkezindeki yol yapım çalışmalarının yanı sıra kırsal bölgelerdeki bağlantı yollarına da büyük önem veriyor. Yıllardır asfaltlanması istenen 8 kilometrelik Üçpınar ve Güngören mahalleleri arasındaki bağlantı yolu Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince asfaltlanmaya başladı. Özellikle kış aylarında ulaşımda büyük engel oluşturan yol, bölgedeki birçok bölgeye de bağlantı sağlıyor. Nilüfer Belediyesi tarafından oluşturulan Misi’den Gölyazı’ya uzanan Mysia Yolları projesinin içerisindeki Trans Mysia parkurunun da bir bölümünü oluşturuyor.
Bölgede incelemelerde bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Söz verdiğimiz gibi kırsal bölgelerimizdeki mahallelerin ara bağlantı yollarını asfaltlamaya devam ediyoruz. Üçpınar ve Güngören arasındaki yolumuz asfalt kaplama yapılıyor. Bölgedeki insanımızın talebi vardı. Bizde bu yıl ihtiyaca cevap vererek önemli bir sorunu çözüyoruz. Güney bölgemizdeki tüm bağlantı yolları böylece asfaltlanmış olacak. Korubaşı, İnegazi, Unçukur ve Ayvaköy başta olmak üzere kent merkezi dahil birçok bölgede asfaltlama çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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