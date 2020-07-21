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Nilüfer Belediyesi işbirliği imkanlarını değerlendirdi

BURSA HABERLERİ  | 21.07.2020 10:56 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette, işbirliği imkanları değerlendirildi.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Halk Evi’nde gerçekleşen ziyarette Ekim ayına kadar Türkiye’nin dört bir yanından 328 belediyeyi ziyaret edeceklerini belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse, belediyeler arasında iletişim konusunda köprü olmak istediklerini belirtti. Akköse, “Belediye başkanlarımızı ziyaret ederek hem belediyeler hakkında bilgi sahibi olmak, bölgenin coğrafi yapısını yerinde görmek istiyoruz, hem de yapılabilecek iş birliği imkanlarını değerlendirmek istiyoruz. Yardım, yatırım ve ortaklık konusunda her türlü öneriye açığız” diye konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Nilüfer Belediyesi’nin Türkiye’de örnek çalışmaları hakkında detaylı bilgi verdi. Tarım konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Erdem, sağlıklı gıdaya ulaşmanın önemine değindi. Başkan Erdem, “Tarım çalışmalarımız var. Kurduğumuz Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) aracılığıyla ürettiğimiz ürünlerin dağıtımını organize edeceğiz. Sağlıklı gıda üreten diğer kooperatiflerle iletişim ağımızı genişletebiliriz. Hem biz ürettiğimiz doğal ve sağlıklı ürünleri göndeririz hem de diğer belediyelerin ürettiği doğal ürünleri Nilüfer’e getiririz. Sağlıklı gıdaya daha kolay ulaşabilmek için bu işi Türkiye’ye yaymamız lazım. İstanbul bu konuda en büyük pazara sahip. İletişim ve pazar konusunda öncülük edebilirsiniz” diye konuştu.

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