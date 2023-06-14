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Nilüfer Belediyesi’nden en çalışkan öğrencilere bisiklet ödülü

14.06.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nilüfer’in en çalışkan öğrencileri, ilk ödüllerini aldı. Nilüfer Belediyesi, bu yıl 16’ncısını gerçekleştirdiği “En Çalışkan Kim? Bisiklet Dağıtım Şenliği”nde, sınıflarında birinci olan 97 okuldan 395 öğrenciye bisiklet, kask, eldiven ve dizlik armağan etti.

Nilüfer Belediyesi’nden en çalışkan öğrencilere bisiklet ödülü

Bir eğitim öğretim yılının daha sonuna gelinirken, Nilüfer’in en çalışkan öğrencileri de belli oldu. Dönem boyunca büyük çaba göstererek okullarında başarı elde eden Nilüfer’in en çalışkan öğrencilerine, ilk ödüllerini Nilüfer Belediyesi verdi. Nilüfer Belediyesi, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle bu yıl 16’ncısını düzenlediği “En Çalışkan Kim Bisiklet Dağıtım Şenliği”nde, Nilüfer’deki ilk ve ortaöğretim okulları ile 4 özel eğitim kurumundaki sınıf birincisi olan öğrencilere, kask, eldiven ve dizlikleriyle birlikte bisiklet armağan etti. Başarılı öğrenciler, Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu’nda düzenlenen ’En Çalışkan Kim? Bisiklet Dağıtım Şenliği’nde bisikletlerine kavuştu. Bisiklet dağıtım şenliğine, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer, Remzi Çınar ile Osman Uçar, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Gültekin, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Şenliğin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Duyum İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu, Mitat Enç Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu, İpek Özel Eğitim Uygulama Okulu, Kayapa Özel Eğitim Uygulama Okulu dahil bu yıl 97 okuldan 395 öğrenciye başarılarının ödülü olarak bisiklet, kask ve dizlik armağan ettiklerini vurguladı. Başarılarından dolayı öğrencileri kutlayan Başkan Turgay Erdem, “Sizler yaz tatilinde bisikletin tadını çıkarmayı hak ettiniz. Bu öğretim yılında Nilüfer’deki devlet okullarında Milli Eğitim tarafından belirlenen en çalışkan öğrenciler bugün burada. İlçemizdeki devlet okullarının yanı sıra özel eğitim okullarında eğitim alan engelli çocuklarımızı da bisikletle ödüllendireceğiz. Velilerimizden çocuklarını bisiklet kullanmaya teşvik etmelerini istiyorum ve siz çocuklarımıza da çok keyifli bir yaz tatili diliyorum” diye konuştu.

Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Gültekin de, Nilüfer Belediyesi ile birlikte geleneksel hale gelen birçok etkinlik düzenlediklerini belirterek, “Etkinliklerin yanı sıra okulların taleplerinin karşılanması konusunda da Nilüfer Belediyesi büyük destek oluyor. Bu destekleri için Nilüfer Belediyesi’ne ve Nilüfer Belediye Başkanı Sayın Turgay Erdem’e teşekkür ediyorum” dedi.

Gültekin, gayretleri sonunda okullarında başarı elde ederek bisiklet ödülüne değer görülen öğrencileri de kutladı. Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, alanı gezerek öğrencilere bisikletlerini armağan etti.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de, özel eğitim kurumlarına giderek, sınıf birincisi öğrencilere bisikletlerini verdi.

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