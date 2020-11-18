Nilüfer Çiftçi Evi’nde eğitimler başladı

Nilüfer Belediyesi’nin Akçalar Mahallesi’nde hizmete açtığı Çiftçi Evi’nde, eğitim çalışmaları başladı. İlk eğitime Akçalar Mahallesi’ndeki çiftçiler katıldı. Eğitimde, Uludağ Üniversitesi’nden Doç. Dr. Barış Bülent Aşık, “Gübrelemede yol gösterici olarak toprak ve bitki analizleri” konusunda önemli bilgiler paylaştı.

Nilüfer’in tarımsal üretim alanındaki potansiyelini değerlendirmek ve kırsalda çiftçiyi toprakla barıştırıp üretime teşvik etmek amacıyla çalışmalar yürüten Nilüfer Belediyesi, bu çalışmaları giderek genişletiyor. Nilüfer Belediyesi bu amaçla Akçalar Mahallesi’nde hayata geçirdiği Çiftçi Evi’nde, ürün çeşitliliğini ve verimini artırmak amacıyla çiftçilere yönelik eğitimler düzenlemeye başladı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Akçalar Mahallesi’ndeki çiftçilerin katıldığı ilk eğitim, pandemi nedeniyle sınırlı sayıda katılım ve önlemler altında gerçekleştirildi.

İlk eğitimde Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü’nden Doç. Dr. Barış Bülent Aşık, “Gübrelemede yol gösterici olarak toprak ve bitki analizleri” konusunda bilgiler verdi. Aşık, gübrelemede toprak analizinin önemi hakkında önemli paylaşımlarda bulundu.

Üreticilerin, toprak analizi yaptırmasının çok önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Barış Bülent Aşık, sürdürülebilir toprak verimliliği için ahır gübresi ya da organik madde kullanılmasının önemine de değindi. Doç. Dr. Barış Bülent Aşık, “Ahır gübresi, birçok çiftçinin elinde olan bir gübre türü. Eğer bir çiftçinin elinde ahır gübresi varsa ve bunu tarlasında kullanmıyorsa, büyük yanlış yapıyor demektir” diye konuştu.

Kaliteli, sağlıklı bir ürün yetiştirilmesi için toprağın da aynı şekilde kaliteli ve sağlıklı olması gerektiğine dikkat çeken Aşık, uzun yıllardır yapılan yanlış uygulamaların, yanlış gübrelemenin ve aşırı ilaçlamanın, toprağın sağlığını ve kalitesini bozduğunun altını çizdi. Aşık, “Sağlıksız ve kalitesiz bir toprakta yetiştirilen ürünlerin de, kalitesi ve sağlığında sorun oluyor. ‘Siyah altın’ olarak da bilinen organik madde, toprağı fiziksel, kimyasal ve biyolojik yönde iyileştiren bir nimet. Organik maddeyi kullandığımızda, toprak kalitesini iyileştirmiş oluruz. Bunun yanında toprak analizi yaptırarak, topraktaki bitki ve besin element dengesini görüp, eksik yanlarını gübrelerle tamamladığımızda, kaliteli bir toprakta, kaliteli bir ürün yetiştiriciliği yapmış oluruz” diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, kentin kırsal mahallelerindeki üreticilere, Çiftçi Evi’nde farklı konularda eğitimler vermeye devam edecek.

