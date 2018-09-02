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Nilüfer: "Hayatımda erkek olmasını hayal bile edemiyorum"

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.09.2018 10:59 | Son Güncelleme

Sanatçı Nilüfer, özel hayatıyla ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu...

Nilüfer: "Hayatımda erkek olmasını hayal bile edemiyorum"

Sanatçı Nilüfer, özel hayatıyla ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu'na bir röportaj veren Nilüfer, "Hayatımda erkek olmasını hayal bile edemiyorum" diye belirtti.

Nilüfer, aşk ile ilgili, "İçimde öyle bir istek yok" diye ifade etti.

Semercioğlu'nun Nilüfer ile yaptığı röportajın ilgili kısmı şu şekilde:

"- Aşk hayatında neler oluyor?

  • Aşk hayatım sıfır... Zaten olsa kesin duyarsınız. (Gülüyor) Benim aşk hayatım artık kızım, işim, kedilerim, bahçedeki çiçeklerim, domateslerim biberlerim. Benim aşklarım bunlar. Hayatımda bir erkek olmasını hayal bile edemiyorum.

- Niye bu kadar katı konuşuyorsun?

  • İstemiyorum.

- Gençsin, güzelsin... Niye aşk olmasın ki?

  • İçimde öyle bir istek yok. Yeniden o problemleri yaşamak istemiyorum. Kimseye dert laf anlatacak halim yok.

- Yaş ilerleyince insanlar, 'artık kimseyi çekemem' mi diyor?

  • Evet, öyle kimseyi çekemem... Böyle o kadar huzurluyum ki. Ben seyahate gideyim, denize gireyim istiyorum.

- Sevgilini al git...

  • Yok, böyle iyi. Onları da yaptık, çok şükür Allah’a...

- Ama aşk defterini erken kapatmışsın.

  • Ne erkeni ayol? Tabii biri çıkar karşıma, ne oluyor derim. Allah göstermesin daha iflah olmam. Âşık olup öteki mememi de kaybetmek istemiyorum, bir tane yeter. (Gülüyor)

- Alındıktan sonra ilk hissettiğin ne oldu?

  • Kendimi hiç öyle görmedim, ameliyat sırasında geçici implant koyuyorlar.Zaten mememin alınmasını, saçlarımın dökülmesini hiç umursamadım. İlaçların bende yaratacağı yan etkilerden korktum. İlk kemoterapi seansında astım krizi yaşadım.İlaçlar da korkunç alerji yaptı. Bütün kollarım, ellerim pençe gibi oldu. Sürekli kaşınıyordum.Allah’tan 3 aylık kısa bir tedaviydi..."

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Nilüfer cengiz semercioğlu aşk hayatı Meme kanseri

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