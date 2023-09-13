Nilüfer’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Ayşe Nazlı'ya bir de şimdi bakın! Yeni mesleği şaşırttı

Uzun süredir kameralardan uzak bir hayat yaşayan Nilüfer, bir alışveriş merkezine girerken görüntülendi. Bir açık hava konseri verecek olan ünlü sanatçı, kızı Ayşe Nazlı ile ilgili soruları cevapladı ve yeni mesleğini açıkladı.

Snob Magazin'in haberine göre Nilüfer, gözlerden uzak büyüttüğü kızı Ayşe Nazlı'nın üniversiteyi bitirdiğini söyledi. Üniversitede psikoloji okuyan Ayşe Nazlı'nın bir anaokulunda mesleğine başladığını açıkladı.

Ünlü sanatçı en son kızına aldığı hediye ev ile gündeme gelmişti.

Nilüfer kızıyla ilgili gelen sorulara ise “Kızım üniversiteyi bitirdi. Psikoloji okudu ve şu an bir anaokulunda çalışıyor. Zamanın ne göstereceğini bilemeyiz ama güzel düşüncelerimiz var onunla alakalı da” diyerek cevap verdi.

Kameralardan uzak bir yaşam süren Ayşe Nazlı'nın son hali ise görenleri epey şaşırttı.

Büyüyüp genç kız olan Ayşe Nazlı, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

İŞTE NİLÜFER'İN KIZI AYŞE NAZLI'NIN SON HALİ...



