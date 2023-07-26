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"Nilüfer Müzik Festivali", 1-3 Eylül’de müzikseverlerle buluşacak

26.07.2023 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nilüfer Belediyesinin düzenlediği "Nilüfer Müzik Festivali", yedinci kez müzikseverlerle buluşacak.

"Nilüfer Müzik Festivali", 1-3 Eylül’de müzikseverlerle buluşacak

Bu yıl 1-3 Eylül’de "Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel" sloganıyla düzenlenecek festivalin basın toplantısı Salon İKSV'de yapıldı.

Toplantıda konuşan Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan, Bursa Balat Atatürk Ormanı'nda müzikseverlerle buluşacak festivalde Duman, Hayko Cepkin, Büyük Ev Ablukada, Dolu Kadehi Ters Tut, Motive, Hey! Douglas, Seda Erciyes, Malt ve Soft Analog gruplarının festival sahnesinde yer alacağını açıkladı.

Kamp alanında isteyenlerin çadır kurup konaklayabileceği festivale girişler, 1 Eylül'de başlayacak.

Akustik performanslar ve stand-up gösterilerinin de yapılacağı festival hakkında detaylı bilgiye "nilufermuzikfestivali.com" adresinden ulaşılabilir.

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nilüfer belediyesi

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