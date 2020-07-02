Nisa Bölükbaşı Instagram'dan paylaştığı Cemal Can videosuyla olay oldu! Survivor Nisa kimdir? Survivor'dan elenen Nisa Bölükbaşı'nın Instagram paylaşımı

Nisa Bölükbaşı, Survivor 2020'ye damga vuran isimlerden biri oldu. Survivor'da son 7 yarışmacı arasına kalmayı başaran Nisa Bölükbaşı, yarı final öncesinde elenerek adaya veda etti. Elenmesinin ardından Acun Ilıcalı'nın 'Survivor rengini kaybetti' dediği Nisa Bölükbaşı'nın Instagram hesabından paylaştığı video ise hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Nisa Bölükbaşı, Survivor'dan elenmeden önce iletişim ödülü nedeniyle Cemal Can ile çekilen videosunda eğlenceli anlar yaşadı.

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR? SURVIVOR NİSA KAÇ YAŞINDA VE NEREDE DOĞDU?

Survivor Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.

6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.



8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.



2018'de mimarlık okumaya başlayan Survivor Nisa, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.



Şu anda eğitimine hala Prag'da devam eden Nisa, oradaki okulu ile anlaşması olan Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Erasmus yapmak istediğini belirtti



Survivor 2020 performans tablosuna bakıldığı zaman yüzde 52 başarı oranı ile 5. sırada yer alıyor. Nisa Bölükbaşı, Survivor’da şu ana kadar çıktığı 424 oyunun 220’sini kazanmayı başardı.



