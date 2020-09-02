Nisa Bölükbaşı Masterchef’ten Survivor göndermesi yaptı!

TV 8’in fenomen yemek programı Masterchef’in 43. bölümünde Survivor Nisa Bölükbaşı sürprizi yaşandı. Prag’tan İstanbul’a tatile gelen Nisa Bölükbaşı yapımcılığını İrem Kanan’ın yürüttüğü Masterchef programına konuk oldu. Acun Medya ekibini ziyaret etmek için gelen Survivor Nisa yarışmacılarla çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı. Nisa’nın paylaşımı Ünlüler takımına gönderme olarak yorumlandı.

‘YİNE GÖNÜLLÜLER KAZANDI’

Survivor yarışması süresince Ünlüler takımındaki yarışmacılarla yakın iletişimde olmayan Nisa, Prag’tan İstanbul’a döndükten sonra da yalnızca Gönüllüler takımındaki isimlerle görüşmeyi seçti. Yarışmanın finalinden sonra arası Yasin Obuz’la gerilen Nisa sadece Barış Murat Yağcı ve Makbule Karabudak’la görüşmeyi seçti. Takım arkadaşıyla görüştükten sonra Nisa Bölükbaşı’nın ikinci adresi Acun Medya ekibi oldu.



Masterchef’in salı günü yayınlanan bölümünde kırımızı ve mavi takım Meksika menüsüyle kıyasıya mücadele etti. Yarışmanın kazanını ise Masterchef Celal kaptanlığındakimavi takım oldu. Mavi takım yarışmacılarıyla fotoğraf çekilen Survivor Nisa pozuna “Yine Gönüllüler kazandı” notunu düştü. Survivor programında mavi Gönüllüler bandanasını takan Nisa Bölükbaşı Masterchef’te yarışma günlerini anmayı seçti.

