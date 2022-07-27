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Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğuna tepki gösteren Nagihan Karadere'den flaş Survivor hamlesi

27.07.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da şampiyonluk adayı olarak gösterilen ve yarışmadan elenerek hayranlarını şaşkına çeviren Nagihan Karadere, Survivor şampiyonu Nisa hakkında konuştu. Sonucun böyle olmasını beklemediğini söyleyen Nagihan, "Artık hayatıma bakacağım" diyerek Survivor defterini kapattığını söyledi.

Ulusal Masa programına konuk olan Survivor yarışmacısı Sema Aydemir ile Nagihan Karadere, Nisa'nın şampiyonluğu hakkında konuşarak, Survivor defterini kapattığını açıkladı.

NİSA BİLİNÇLİ OLARAK ŞAMPİYON YAPILDI

Nisa'nın bilinçli olarak şampiyon yapıldığı iddiası hakkında konuşan Sema Aydemir, "Acun Bey birisinin şampiyon olmasını istemez. İsteseydi İhsan Tarkan şampiyon olurdu. Kardeşi gibi. Belki ben olurdum ben onun iş yerinde çalışanıyım. Çok sevdiği futbolcu dostları geldi. Ümit Karan olurdu. Acun bey bir kere Nisa şampiyon olsun istedi gibi şeylerin olabilme ihtimali yok. Ama işte burada Nisa ben oynamayacağım deyip oynamayan ya da biz seçtiğimizde zayıf seçiyorlar dedi. Kadın şampiyon olduğunda insanların tepkisi fazla oldu. Çünkü herkes bu bir performans yarışması dedi. Bu senede performans yarışması olacak çünkü en iyiler geliyor ya. Şimdi sonuç böyle çıkınca insanlara ters geldi. Bizde eleştirmekte çok fazladır. Bir kısım içine sindiremedi" dedi.

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"DEMEK Kİ SURVIVOR PERFORMANS YARIŞMASI DEĞİL"

Kalaycıoğlu'nun "Sen bu durumu sindirdin mi?" sorusu üzerine sözlerine devam eden Aydemir, şunları söyledi: "Ben kadın şampiyon isterdim. İçime sindirdim mi dersen Nagihan vardı, ben vardım, Seda vardı, Birsen abla vardı, Merve vardı. Bizim yanımızdayken o şeye sahip olmayan bir yarışmacıydı. Bu beni şaşırttı. Çünkü bizde hep şey vardı. Yarışma olarak belki bir taraftan eksik kaldı ama diğer taraftan o kadar iyiymiş ki o kazandı. Buna yorum yapamıyorum. Yarışmacı olduğum için yapamıyorum. Dışarıdan biri olsam belki ama yarışmada kaybetmenin bir asaleti vardır. Kazandı mı kardeşim kız kazandı bize laf düşmez. Bize laf düşmüyor. Kazanmış bir kızı ben nasıl yorumlayabilirim ki? Demek ki performans yarışması değil.

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"SONUCU HAK ETMEDİK"

Programa telefonla bağlanan Nagihan Karadere ise yarışma hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Bu sonucu hak etmediklerini söyleyen Nagihan, "Yolda yürüyorum herkes sitem ediyor. Kimseden iyi bir şey duymadım. Performans bakımında daha çok hak eden oldu. Belki yüzüm diye böyle şeyler duyuyorum ama sosyal medyadan da böyle şeyler görüyorum. İsim vermeye gerek yok. Biz çok zorlandık, sağlam hiçbir yerimiz kalmadı. Böyle bir sonucu hak etmedik. Sonucun böyle olmasından dolayı kırgınım. Orada 6 ay mücadele edildi. Bize düşmez ama performans açısından daha çok hak edenler oldu. Sonucun böyle olmasını beklemiyordum. Benim gibi çok kişi orada hak etti. Ben bu arada Nisa hak etmedi de demiyorum. 6 ay mücadele verdi. aslında hepimiz şampiyonuz tek bir kişi sembolik olarak kupayı kaldırdı. Ama herkes şok yaşadı" ifadelerini kullandı.
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SURVIVOR DEFTERİNİ KAPATTI

Bir daha Survivor'a katılmayacağını söyleyen Karadere, sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık hayatıma bakacağım. Boş hayaller kurmak istemiyorum. En azından Seda, Sema, Birsen ya da Ayşe olsun. Birinden birisi şampiyon olsa bu kadar şoklanmazdı halk. Survivor'da kalmak isteyen kalamadı gitmek isteyen gidemedi."

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Nagihan Karadere
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