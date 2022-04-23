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Nisan Aktaş kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'deki Nisan Aktaş nereli ve kaç yaşında?

23.04.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nisan Aktaş; Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekrana gelen Kanal D'nin sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler'in 22 Nisan 2022 Cumartesi günkü bölümünde “Padişah” şarkısını söyleyecek. Şarkıyı Yusuf Kurt ve Erdanay Sali ile birlikte seslendirecek olan küçük kız vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Nisan Aktaş kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'deki Nisan Aktaş nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Nisan Aktaş kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'deki Nisan Aktaş nereli ve kaç yaşında?

Nisan Aktaş, Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ın sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programında Yusuf Kurt ve Erdanay Sali ile birlikte söz ve müziğini Serdar Ortaç'ın yazdığı ve Sibel Can'ın seslendirdiği "Padişah" şarkısını söyleyecek. Peki Nisan Aktaş kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'deki Nisan Aktaş nereli ve kaç yaşında? Katıldığı çocuk programında konuşmaları ile dikkat çeken küçük kıza ilişkin merak edilenler haberimizde.

NİSAN AKTAŞ KİMDİR?

Nisan Aktaş, 2014 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen İstanbullu olan Aktaş, ilkokul eğitimine devam etmektedir. Yarışmada anlattığı masallarla da dikkat çeken Nisan Aktaş, Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık ve Masal Zamanı "Melez Prenses" filmlerinde de rol almıştır.

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