Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'ne İLEDAK’tan akreditasyon onayı

İSTANBUL (AA) - Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, incelemeleri başarıyla geçerek standartlara uygunluğunu kanıtladı ve İLAD Akreditasyon Sertifikası almaya hak kazandı.

Nişantaşı Üniversitesi açıklamasına göre, Nişantaşı Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) tarafından akredite edildi. İLEDAK değerlendirme ekibi tarafından yürütülen süreçte, akademik çalışmalar, fiziki altyapı, sürekli iyileştirme ve idari işleyiş gibi çok sayıda kriter göz önüne alınarak değerlendirmeye tabi tutulan Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, incelemeleri başarıyla geçerek standartlara uygunluğunu kanıtladı ve İLAD Akreditasyon Sertifikası almaya hak kazandı.

Böylece, Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünün eğitim kalitesi tescillemiş oldu.

Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 2018 yılında verilen tescil belgesi ile iletişim alanında dış değerlendirme yapmak ve akreditasyon belgesi vermek için yetkili kılınan İLAD ve İLEDAK, iletişim eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye’deki iletişim eğitiminin kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

