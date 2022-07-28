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Nişantaşı Üniversitesi, sivil havacılıkta "Tanınan Okul Sertifikası" aldı

28.07.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nişantaşı Üniversitesi, sivil havacılıkta "Tanınan Okul Sertifikası" aldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'ne, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından "Tanınan Okul Sertifikası" verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 akademik yılında Pilotaj ve Hava Trafik Kontrolü bölümlerinde SHGM tarafından "Yetkili Eğitim Organizasyonu" olarak ilan edilen İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, bu yıl da havacılık teknik programlarında "Tanınan Okul Sertifikası" almaya hak kazandı.

Bu sertifikayla mezun olan öğrenciler, iş başvurularında çeşitli imtiyazlardan faydalanabilecek. Yoğun istihdam ihtiyacı bulunan hava aracı bakım personeli alımlarında sınav muafiyetleri avantajına sahip olacak, deneyim süresi kriterinde de indirim alarak daha kısa sürede istihdam edilebilecek.

Pilotaj, Hava Trafik Kontrolü, Uçak Bakım ve Onarım, Havacılık Elektrik Elektroniği, Havacılık Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ve Uçak Teknolojisi programlarına sahip olan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, sivil havacılık sektörü için donanımlı insan kaynağının yetiştirilmesi konusunda akreditasyon ve standartlara dayalı eğitimlerini sürdürüyor.

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