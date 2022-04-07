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Nişantaşı Üniversitesi ve Washington University of Health and Science stratejik anlaşma imzaladı

07.04.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 kurum, eğitim ve araştırma konularında uluslararası iş birliğini teşvik etmek amacıyla mutabakata vardı

İSTANBUL (AA) - Nişantaşı Üniversitesi, Washington University of Health and Science ile uluslararası stratejik iş birliği anlaşması imzaladı.

Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında, Nişantaşı Üniversitesi ve Washington University of Health and Science, eğitim ve araştırma konularında uluslararası iş birliğini teşvik etmek amacıyla mutabakata vardı.

Taraflar, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin teşvik edilmesinde prensipte iş birliği yapmaya istekli olduklarını belirtti.

Anlaşma kapsamındaki iş birlikleri; öğrenci, öğretim üyeleri ve akademisyenlerle birlikte her iki üniversitenin ilgi alanlarında yayın değişimi, iş birliğine dayalı mesleki gelişim çalışmaları, eğitim ve sertifika programları, ortak dersler, yaz ve kış okulları, staj imkanları ve karşılıklı mutabık kalınan diğer faaliyetleri içeriyor.

Taraflar; öğrenci, eğitmen ve araştırmacı değişimi yapacak, her iki kurumun ortak ilgi alanlarında açık karşılıklılık temelinde eğitim faaliyetleri gerçekleştirecek.

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