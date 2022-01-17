YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Nişantaşı Üniversitesi'nden 5 yeni lisansüstü eğitim programı

Nişantaşı Üniversitesi'nden 5 yeni lisansüstü eğitim programı

17.01.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevcut eğitim-öğretim sezonu için "Büyük Veri Analitiği ve Yönetimi", "Finans ve Bankacılık", "İşletme Yönetimi İngilizce" ve "Uluslararası İşletmecilik" yüksek lisans programları ile "Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler" doktora programı açıldı

İSTANBUL (AA) - Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021-2022 öğretim yılında 5 yeni yüksek lisans ve doktora programı açtı.

Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, değişen sektörel ihtiyaçlar çerçevesinde açılan yeni programlar, uluslararası standartlara ve piyasa koşullarına adapte edilerek hazırlandı.

Mevcut eğitim-öğretim sezonu için "Büyük Veri Analitiği ve Yönetimi (Tezli/Tezsiz)", "Finans ve Bankacılık (Tezsiz-Uzaktan)", "İşletme Yönetimi İngilizce (Tezli/Tezsiz)" ve "Uluslararası İşletmecilik (Tezsiz-Uzaktan)" yüksek lisans programları ile "Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)" doktora programı açıldı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Altuntaş, yeni açılan programlar hakkında şu bilgileri verdi:

"Lisansüstü eğitim enstitümüzde proje bazlı dersler, sektör temsilcilerinin çeşitli aktivitelerle müdahil olduğu sertifika destekli eğitimler, öğrencilerin yayın ve proje gibi aktivitelerinin bilimsel araştırma projeleri birimince desteklendiği bir lisansüstü yapısı söz konusu. Bizler de üniversitemizin çeşitli akademik birimlerine öğretim elemanı yetiştirmek, üniversitemizden mezun olan lisans öğrencilerinin lisansüstü eğitimlerini tamamlamaları ve lisansüstü eğitimi sayesinde üniversitemiz yayın, proje ve Ar-Ge çıktılarını arttırmak için yeni programlar açmaya devam ediyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Güldüren anlar! Bu da Türk işi çay ikramıGüldüren anlar! Bu da Türk işi çay ikramı

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazartesi

İmsak
06:49
Sabah
08:19
Öğle
13:19
İkindi
15:47
Akşam
18:09
Yatsı
19:33
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Diyarbakır'da şölende 2 ton hamsi ikram edildi

Diyarbakır'da şölende 2 ton hamsi ikram edildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, Malatyaspor galibiyetini değerlendirdi:

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, Malatyaspor galibiyetini değerlendirdi:

Tekirdağ'da yabancı uyruklu kişi sokakta ölü bulundu

Tekirdağ'da yabancı uyruklu kişi sokakta ölü bulundu

Niğde'de FETÖ operasyonunda yakalanan 2 öğretmen tutuklandı

Niğde'de FETÖ operasyonunda yakalanan 2 öğretmen tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.