Nişantaşı Üniversitesi'nden 5 yeni lisansüstü eğitim programı

İSTANBUL (AA) - Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021-2022 öğretim yılında 5 yeni yüksek lisans ve doktora programı açtı.

Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, değişen sektörel ihtiyaçlar çerçevesinde açılan yeni programlar, uluslararası standartlara ve piyasa koşullarına adapte edilerek hazırlandı.

Mevcut eğitim-öğretim sezonu için "Büyük Veri Analitiği ve Yönetimi (Tezli/Tezsiz)", "Finans ve Bankacılık (Tezsiz-Uzaktan)", "İşletme Yönetimi İngilizce (Tezli/Tezsiz)" ve "Uluslararası İşletmecilik (Tezsiz-Uzaktan)" yüksek lisans programları ile "Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)" doktora programı açıldı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Altuntaş, yeni açılan programlar hakkında şu bilgileri verdi:

"Lisansüstü eğitim enstitümüzde proje bazlı dersler, sektör temsilcilerinin çeşitli aktivitelerle müdahil olduğu sertifika destekli eğitimler, öğrencilerin yayın ve proje gibi aktivitelerinin bilimsel araştırma projeleri birimince desteklendiği bir lisansüstü yapısı söz konusu. Bizler de üniversitemizin çeşitli akademik birimlerine öğretim elemanı yetiştirmek, üniversitemizden mezun olan lisans öğrencilerinin lisansüstü eğitimlerini tamamlamaları ve lisansüstü eğitimi sayesinde üniversitemiz yayın, proje ve Ar-Ge çıktılarını arttırmak için yeni programlar açmaya devam ediyoruz."

