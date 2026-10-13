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NK CM Celje - Omonia Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

NK CM Celje, UEFA Avrupa Ligi'nde Omonia ile karşılaşacak. İki takımın son durumları ve maçın kritik detaylarını haberimizde derledik.

NK CM Celje - Omonia Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
UEFA Avrupa Ligi
NK CM Celje
Perşembe 19:45
15.10.2026
Omonia
Stadyum: Stadion Z'dezele Yayın: tabii Spor

NK CM Celje ile Omonia, 15 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Stadion Z'dezele sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

NK CM Celje ile Omonia, UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Her iki takım da kendi liglerinde farklı serilerle mücadele ediyor.

Takımların güncel form bilgileri
NK CM Celje

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 NK CM Celje 1-0 Aluminij Slovenya 1. Ligi G
  • 20.09.2026 Mura 0-0 NK CM Celje Slovenya 1. Ligi B
  • 16.09.2026 Bayer Leverkusen 2-0 NK CM Celje UEFA Avrupa Ligi M
  • 12.09.2026 Bravo 2-1 NK CM Celje Slovenya 1. Ligi M
  • 09.09.2026 Rudar Velenje 0-3 NK CM Celje Slovenya Kupası G
Omonia

tüm kulvarlar

  • 09.10.2026 Karmiotissa 0-3 Omonia Güney Kıbrıs 1. Ligi G
  • 20.09.2026 Omonia 4-1 Krasava Ypsonas Güney Kıbrıs 1. Ligi G
  • 16.09.2026 Omonia 1-0 Celta Vigo UEFA Avrupa Ligi G
  • 12.09.2026 Omonia 0-0 Apollon Limassol Güney Kıbrıs 1. Ligi B
  • 07.09.2026 Aris Limassol 1-4 Omonia Güney Kıbrıs 1. Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

NK CM Celje, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak toplamda 5 gol atıp 4 gol yedi. Omonia ise son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 12 gol atıp yalnızca 2 gol yedi ve daha iyi bir form sergiliyor.

Eksik Oyuncular

NK CM Celje

1 eksik
Jost Pisek Sakat Çapraz Bağlarından Sakat

Omonia

2 eksik
Carel Eiting Sakat Diz Sakatlığı
Sakat Çapraz Bağlarından Sakat

NK CM Celje kadrosunda Jost Pisek (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.

Omonia kadrosunda Carel Eiting (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
NK CM Celje - Omonia maçı ne zaman?

15 Ekim 2026

NK CM Celje - Omonia maçı saat kaçta?

19:45

NK CM Celje - Omonia maçı hangi kanalda?

tabii Spor

NK CM Celje - Omonia maçında hangi oyuncular eksik?

NK CM Celje'de Jost Pisek, Omonia'da Carel Eiting eksik.

NK CM Celje ve Omonia'nın ligde kaç puanı var?

NK CM Celje 0 puanda, Omonia ise ligde 10 puana sahip.

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