NK CM Celje - Omonia Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi NK CM Celje Perşembe 19:45 Omonia

NK CM Celje ile Omonia, 15 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Stadion Z'dezele sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

NK CM Celje ile Omonia, UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Her iki takım da kendi liglerinde farklı serilerle mücadele ediyor.

Takımların güncel form bilgileri NK CM Celje tüm kulvarlar NK CM Celje 1-0 Aluminij Slovenya 1. Ligi G

Mura 0-0 NK CM Celje Slovenya 1. Ligi B

Bayer Leverkusen 2-0 NK CM Celje UEFA Avrupa Ligi M

Bravo 2-1 NK CM Celje Slovenya 1. Ligi M

Rudar Velenje 0-3 NK CM Celje Slovenya Kupası G Omonia tüm kulvarlar Karmiotissa 0-3 Omonia Güney Kıbrıs 1. Ligi G

Omonia 4-1 Krasava Ypsonas Güney Kıbrıs 1. Ligi G

Omonia 1-0 Celta Vigo UEFA Avrupa Ligi G

Omonia 0-0 Apollon Limassol Güney Kıbrıs 1. Ligi B

Aris Limassol 1-4 Omonia Güney Kıbrıs 1. Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

NK CM Celje, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak toplamda 5 gol atıp 4 gol yedi. Omonia ise son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 12 gol atıp yalnızca 2 gol yedi ve daha iyi bir form sergiliyor.

Eksik Oyuncular NK CM Celje 1 eksik Jost Pisek Omonia 2 eksik Carel Eiting

NK CM Celje kadrosunda Jost Pisek (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.

Omonia kadrosunda Carel Eiting (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.