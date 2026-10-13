NK CM Celje - Omonia Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

NK CM Celje ile Omonia, 15 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Stadion Z'dezele sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
NK CM Celje ile Omonia, UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Her iki takım da kendi liglerinde farklı serilerle mücadele ediyor.
NK CM Celje, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak toplamda 5 gol atıp 4 gol yedi. Omonia ise son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 12 gol atıp yalnızca 2 gol yedi ve daha iyi bir form sergiliyor.
NK CM Celje kadrosunda Jost Pisek (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.
Omonia kadrosunda Carel Eiting (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.
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