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NN Hayat ve Emeklilik 6. kez "En İyi İşveren" oldu

20.01.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NN Hayat ve Emeklilik 6. kez "En İyi İşveren" oldu

İSTANBUL (AA) - NN Hayat ve Emeklilik, Top Employer Enstitüsü'nden 6. kez "En İyi İşveren" ödülü almaya hak kazandı.

NN Hayat ve Emeklilik'ten yapılan açıklamaya göre, Top Employer Enstitüsü tarafından her yıl düzenlenen en iyi işverenler listesinde bu yıl da yer alan şirket, üst üste 6. kez bu sertifikayı alma başarısı gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NN Hayat ve Emeklilik İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hong-Wha Ling, "En İyi İşveren" unvanına salgının zorlu süreçlerine rağmen seçilmenin gurur verici olduğu belirtti.

Çalışanların kendilerini mutlu ve güvende hissetmelerine odaklandıkları bu süreçte, hibrit sistemini hayata geçirdiklerini bildiren Ling, salgın sürecinde ekibe yatırım yapmaya devam ettiklerini, onların mevcut işlerini daha iyi yapabilmeleri ve yetkinliklerini artırmaları için eğitimler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Ling, "Yöneticilerin ekiplerini ve iş yüklerini organize edebilmeleri, İK süreçlerinin modernize edilmesi, dijitalleştirilmesi ve çalışanlar için bireysel sayısız öğrenme ve gelişim fırsatları sunulması gibi çeşitli uygulamalar da bunun bir parçasıydı. Gösterdikleri ve göstermeye devam ettikleri muazzam emekleri ve sarf ettikleri enerjiyle İK ekibimizle gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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