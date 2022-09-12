NN Hayat ve Emeklilik'te doğum izni 24 haftaya, babalık izni ise 3 haftaya çıkarıldı

İSTANBUL (AA) - NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, tüm çalışanlarının kendileri olabildikleri ve farklılıklarının zenginleştirdiği bir ortamda yer almaları için çalışmalarını sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu amaçla hayata geçirilen çeşitlilik ve kapsayıcılık aksiyonlarından biri de doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya, babalık iznini ise 1 haftadan 3 haftaya çıkarmak oldu.

NN Hayat ve Emeklilik, daha çeşitli ve kapsayıcı bir iş ortamı yaratmak amacıyla yeni kararlar aldı. Çalışanlarının farklılıklarını ve hayatlarındaki önceliklerini kabul eden NN Group bünyesinde hazırlanan Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Raporu’nda ise NN’in bu konudaki yaklaşımına ve herkesi kucaklayan bir ortam oluşturmak için attığı adımlara yer verildi.

"Farklılıklarımız en büyük gücümüz" mesajının verildiği raporda, çalışma hayatına yönelik düzenlemeler yer aldı. Buna göre NN Group, 2023 yılında üst düzey yönetimdeki kadın oranını yüzde 34’ten yüzde 40’a çıkarmayı hedeflediğini belirtti.

Türkiye’de grup çatısı altında faaliyet gösteren ve yüzde 56 kadın çalışan oranına sahip NN Hayat ve Emeklilik, çalışanlarından aldığı geri bildirimleri değerlendirerek, doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya, babalık iznini ise 1 haftadan 3 haftaya çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NN Hayat ve Emeklilik İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hong-Wha Ling, çalışanlarıyla sürdürdükleri uzun süreli yolculukta, onlarla güvene dayalı bir ilişki kurmayı ve organizasyonlarını bir aile gibi geliştirmeyi hedefleyen güçlü bir değerler sistemine sahip olduklarını belirtti.

Ling, "Çalışanlarımızın hayatlarındaki önem verdikleri ve öncelik olarak gördükleri konuları korumaya ve bu özel anlarında yanlarında olmaya önem veriyoruz. NN Hayat ve Emeklilik olarak çeşitlilik ve kapsayıcılık çalışmalarımızı daha ileriye taşımayı amaçlıyoruz. Çünkü farklılıklarımızla daha da güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

NN Hayat ve Emeklilik’te, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda önceliklendirilen konuların başında, iş hayatında kadınların ve farklı jenerasyonların desteklenmesinin geldiğini belirten Ling, NN için önemli olan konuları şu şekilde sıraladı:

"NN’de farklıların bizi beslediği bir ortamda çalışıyoruz. Genç nesillerin kendini daha rahat ifade edebilecekleri bir ortam yaratarak farklı yaş grubundan çalışanların birbirlerini desteklemesi, yaş ile unvan arasındaki sınırların ortadan kaldırılması, kariyerinde uzmanlaşmış kişilerin unvan kaygısı olmaksızın yatay alanlarda kendilerini geliştirebilecekleri fırsatları yakalayabilmesi her zaman önceliğimiz.

Kadınların evlilik ya da çocuk planları sorulmadan işe alınması ya da kariyerinde ilerlemesi, doğum izinlerini diledikleri gibi kullanabilmesi en önemli hassasiyetlerimizden bir tanesi. Çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda bu sene içerisinde çalışanlarımızla bir araya geldik, onlara bu konuda sohbetler yaptık.

Aldığımız geri bildirimlerden yola çıkarak doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya, babalık iznini ise 1 haftadan 3 haftaya çıkardık. Amacımız bundan sonra alacağımız aksiyonlarla da NN’de çok daha çeşitli ve tüm çalışanların kendilerini ifade edebildikleri bir çalışma ortamı oluşturmak."

