Noa Lang derbiyi es geçmedi! Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım

SON DAKİKA: Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Noa Lang, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan olaylı derbinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geceye damga vurdu. Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran, rakip camiaları ise ayağa kaldıran bu paylaşım kısa sürede "derbi kadar" konuşulur hale geldi.

Burak Kavuncu
HOL Hollanda
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Derbi bitti, polemiği bitmedi! Fenerbahçe'nin son saniye penaltısıyla kazandığı Beşiktaş maçı sonrası Galatasaraylı Noa Lang'dan olay yaratan bir paylaşım geldi. Puan farkının erimesine rağmen liderlik vurgusu yapan Hollandalı yıldız, sosyal medyayı adeta yangın yerine çevirdi. İşte o paylaşımın detayları ve yarattığı yankılar...

MAÇ EKSİĞİYLE 1 PUAN FARK!

Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş'ı Kerem Aktürkoğlu'nun son saniye penaltısıyla geçmesinin ardından liderle olan puan farkı da azaldı. Sarı kırmızılılar 64 puanla liderliğini sürdürse de en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı maç eksiğiyle 1'e düştü.

NOA LANG'DAN MANİDAR PAYLAŞIM: "HALA LİDER"

Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanında 2-1 mağlup olduğu hafta sonunda, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı son dakikada gelen bir penaltı golüyle yenmesi sonrası Noa Lang sessiz kalmadı. “Herkese karşı biz!”

Yıldız oyuncu, kişisel sosyal medya hesabından Galatasaray'ın lig tablosundaki yerini ve takım arkadaşlarıyla olan bir sevincini paylaşarak, puan farkı azalmasına rağmen "Lider biziz" mesajı verdi. Lang'ın bu paylaşımı, özellikle derbideki hakem kararlarına yönelik üstü kapalı bir gönderme olarak yorumlandı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Noa Lang’ın paylaşımı dakikalar içinde binlerce etkileşim alırken taraftarlar arasında şu tartışmaları başlattı:

Galatasaray taraftarı, Hollandalı yıldızın bu dik duruşunu ve rakiplerine verdiği cevabı "takım aidiyeti" olarak nitelendirip oyuncuya destek yağdırdı. Fenerbahçe ve Beşiktaş cephesi ise bu paylaşıma tepkili. Rakip takım taraftarları Lang’ın kendi maçlarına odaklanması gerektiğini belirterek, futbolcuyu provokasyon yapmakla suçladı.

Derbi son dakika galatasaray tepki Fenerbahçe-Beşiktaş maçı Noa Lang
Okuyucu Yorumları
lider kimmiş görürüz üç hafta sonra
@oktay_1986_jgjcc 3 yıldır görüyor herkes de bi siz göremediniz
Görürsün....:)
yıllardır aynı şeyi söyleyip Mayıs'ta basket maçlarına gitmeye başlıyorsunuz 😃
şampiyon GALATASARAY
yıldız derken 😂
