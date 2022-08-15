Nobel İlaç, "Kariyer Reçetesi" ile gençlere staj deneyimi sunuyor

İSTANBUL (AA) - Nobel İlaç’ın ödüllü staj programı "Kariyer Reçetesi", gençlere özel bir staj deneyimi sunuyor

Nobel İlaç açıklamasına göre, şirketin farklı iş birimlerinde pratik çalışma imkanı sunan, gençlerin gelecekteki kariyerine ve iş hayatına hazırlanmasını sağlayan, yetkinliklerini geliştiren ve sonunda gençlere iş fırsatı sunan Kariyer Reçetesi staj programı, 3 yıl üst üste en beğenilen yetenek programlarından birisi olarak dikkati çekiyor.

Geleceğe değer katma hayali kuran, yenilikçi bakış açısı ve fikirleri ile fark yaratan ve tutku ile çalışmayı arzulayan gençlere kapılarını açan programa bu yıl 6 binden fazla öğrenci başvurdu.

Seçme ve değerlendirme süreçleri sonrasında Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin kimya, mühendislik, işletme, ekonomi, biyokimya, moleküler biyoloji, eczacılık ve MIS (Yönetim Bilişim Sistemleri) bölümlerinde okuyan 40 öğrencinin dahil olduğu program gençlere eşsiz bir staj deneyimi sunuyor.

