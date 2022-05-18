Nobel İlaç, "Sanayide Kadın Eli Projesi" protokolüne imza attı

İSTANBUL (AA) - Nobel İlaç, sanayide kadın istihdamının ve sanayi sektöründe gençlere ilham olacak rol model kadın sayısının artırılması, nitelikli istihdam ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla Düzce Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu tarafından hayata geçirilen "Sanayide Kadın Eli Projesi" protokolüne imza attı.

Şirket açıklamasına göre, Düzce'de düzenlenen protokol imza törenine Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Küçük, Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri ve Nobel İlaç Fabrika Direktörü Şener Karaoğlu, Nobel İlaç Ar-Ge Grup Müdürü Abdullah Uslu, Nobel İlaç İnsan Kaynakları İş Ortağı Serap Akbaş katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nobel İlaç Düzce Fabrika Direktörü Şener Karaoğlu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile iş birliğine hazır olduklarını belirterek, "Nobel İlaç olarak, Düzce fabrikamızda yüzde 30 olan kadın çalışan oranımızı artırarak ülkemizde kadın çalışanlarımızın sanayide iş gücüne ve ekonomiye katkısının arttırılmasında örnek firmalardan birisi olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

