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Nöbet dizisi bitiyor mu? Nöbet final bölümü ne zaman?

DİZİ HABERLERİ  | 11.04.2019 20:03 | Son Güncelleme

Necati Şaşmaz'ın sahibi olduğu Pana Film'in Show TV için çektiği Nöbet dizisi için final kararı alındı. Başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal ve Deniz Bolışık'ın paylaştığı Nöbet dizisi 8. bölümde ekrana veda edecek.

Nöbet dizisi bitiyor mu? Nöbet final bölümü ne zaman?

Pana Film'in patronu Necati Şaşmaz'ın Show TV için çektiği Nöbet dizisi için final kararı alındı. Geçen pazar 5. bölümüyle seyirciyle buluşan dizi, Yurdaer Okur, Saygın Soysal, Deniz Bolışık, İpek Karapınar, Kürşat Alnıaçık ve İbrahim Kendirci'den oluşan güçlü kadrosuyla dikkat çekiyordu.

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Ancak; Savaşçı, Elimi Bırakma, Kardeş Çocukları ve Survivor gibi güçlü yapımlara reytinglerde beklentiyi karşılayamayan projenin 8. bölümü itibarıyla ekrana veda etmesine karar verildi. Antalya Elmalı'da çekilen dizi filme Genelkurmay da lojistik destek veriyordu.

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