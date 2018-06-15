Nordin Amrabat, İran maçında başını yere vurdu!

Fas ile İran arasında oynanan maçta Amrabat'ın sakatlandığı pozisyonda yürekler ağızlara geldi.
NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ
Yıldız futbolcu rakibi ile girdiği ikili mücadelede dengesini kaybederek yere düştü. Başına yere sert bir şekilde vuran Amrabat bir süre nefes almakta güçlük çekti.
Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında ayağa kalkan Amrabat dengesini kaybetti.
YERİNİ KARDEŞİNE BIRAKTI
Yaşanan bu pozisyonun ardından Nordin Amrabat oyuna devam edemedi ve yerini kardeşi Sofyan Amrabat'a bıraktı.
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