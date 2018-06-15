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Nordin Amrabat, İran maçında başını yere vurdu!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 15.06.2018 20:44 | Son Güncelleme

Fas'ın yıldız futbolcusu Nordin Amrabat, rakip oyuncuyla girdiği pozisyonda dengesini kaybederek yere düştü. Başını yere vuran Amrabat, nefes almakta güçlük çekti ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Nordin Amrabat, İran maçında başını yere vurdu!

Fas ile İran arasında oynanan maçta Amrabat'ın sakatlandığı pozisyonda yürekler ağızlara geldi.

NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Yıldız futbolcu rakibi ile girdiği ikili mücadelede dengesini kaybederek yere düştü. Başına yere sert bir şekilde vuran Amrabat bir süre nefes almakta güçlük çekti.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında ayağa kalkan Amrabat dengesini kaybetti.

YERİNİ KARDEŞİNE BIRAKTI

Yaşanan bu pozisyonun ardından Nordin Amrabat oyuna devam edemedi ve yerini kardeşi Sofyan Amrabat'a bıraktı.

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