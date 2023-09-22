Nordsjaelland galibiyetinin ardından Batshuayi krizi! Oyundan alınınca İsmail Kartal'ın elini sıkmamıştı... Özür diledi

UEFA Konferans Ligi'nde gruplardaki ilk maçında sahasında Nordsjaelland'ı 3-1 ile geçene Fenerbahçe'de yüzler gülerken, mücadelenin 69. dakikasında oyundan alınan Michy Batshuayi'nin hocası İsmail Kartal'a tepkisi olay olmuştu.

Karşılaşmayı 1 gol ile tamamlayan ve uzun bir aranın ardından ilk 11 başlayan golcü oyuncu, oyundan alınmasına tepki gösterirken, İsmail Kartal ile selamlaşmadan doğrudan kulübenin yolunu tuttu.

"SAMANDIRA'DA ANALİZ EDERİZ"

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundan İsmail Kartal, "Batshuayi'nin oyundan çıkarken tepkisi oldu?" sorusuna: "Ben sizden duyuyorum. Ben bilmiyorum. Takım 3-1 kazanmış, ne tepkisi olmuş? Ben çözemedim. Batshuayi'nin performansı fena değildi, gol attı. Diğer oyuncular da bugün gayet iyilerdi. İzleriz bakarız, bakalım ne olmuş. Maçtan sonra Samandıra'da analizini yapacağız." şeklinde cevap vermişti.

ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜ

Sporx'in haberine göre; Karşılaşmanın ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda İsmail Kartal konuyla alakalı olarak Batshuayi ile özel olarak görüştüğü ve Kartal'ın oyuncusuna "Oyundan çıkarken üzüntü yaşaman normal. Takım olarak bir bütünüz ve herkesin dayanışma içerisinde olması gerekiyor." dedi.

"ÖZÜR DİLERİM HOCAM"

Daha sonra söz alan Batshuayi, hocasından özür dilerken, rekabetçi bir oyuncu olduğunu bundan dolayı oyuna devam etmek istediğini dile getirdi.

"SAYGISIZLIK YAPMAK İSTEMEDİM"

Teknik heyete karşı asla bir saygısızlık yapmak istemediğini, maçtan sonra takım arkadaşları ile de yanlış anlaşılmamak için konuştuğunu hocasına söyleyen Batshuayi, "Özür dilerim. Rekabetçi bir oyuncu olduğumdan dolayı oyuna devam etmek istedim. Size karşı asla bir saygısızlık yapmak istemedim. Maçtan sonra takım arkadaşlarım ile de yanlış anlaşılmamak için konuştum. Asla bir problemim yok." dedi.

