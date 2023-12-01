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Nordsjaelland karşısında 6 gol yiyen Livakovic'ten savunma oyuncularına sitem!

01.12.2023 09:11 | Son Güncelleme:
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Nordsjaelland karşısında kalesinde 6 gol gören Dominik Livakovic, takım arkadaşlarına sitem etti. Livakovic bu karşılaşmada gruptaki bütün maçlarda yediği golden daha fazlasına engel olamadı. İşte detaylar...

Dominik Livakovic

Dominik Livakovic

HIR Hırvatistan
Yaş: 28 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, tarihteki en ağır yenilgilerinden birini alırken gruptaki liderliğini de kaybetti. Mücadelenin ilk yarısında rakibi karşısında 2-1 geride tamamlayan temsilcimiz özellikle savunmada verdiği boşluklarla ikinci yarıda kalesinde 4 gol gördü.

TÜM MAÇLARDAN DAHA ÇOK GOL YEDİ

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Grupta oynadığı 4 maçta 5 gol yiyen Fenerbahçe, Danimarka deplasmanında, gruptaki bütün maçlarda yediği golden daha fazlasına engel olamadı. Nordsjaelland karşısında kalesinde 6 gol gören Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, üst üste yenilen gollerin ardından takım arkadaşlarına sitem etti.

SAVUNMA OYUNCULARINA TEPKİ

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Kalesine gelen birçok pozisyonda gole izin vermemesine karşın 6 gole engel olamayan Livakovic, rakip takıma verilen pozisyonlar sebebiyle savunma oyuncularına tepki gösterdi.

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