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Norm Ender'in 'Mekanın Sahibi' isimli şarkısı çalıntı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 10:46 | Son Güncelleme

İki yıl aradan sonra müzik piyasasına hızlı bir dönüş yapan Norm Ender'in, 'Mekanın Sahibi' isimli parçasının 'çalıntı' olduğu iddisı sosyal medyayı salladı.

Mekanın Sahibi şarkısıyla müzik listelerini ve rap dünyasını alt üst eden Norm Ender'le ilgili şok bir iddia gündeme geldi.

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Yeni nesil rapçiler Ezhel, Ben Fero gibi isimlerle hareketlenen rap müziğe Norm Ender eleştirisiyle yeni bir tartışma başlatmıştı. Ender, 'Mekanın sahibi' isimli şarkısıyla bu isimlere 'diss' atmış ve rap dünyasını karıştırmıştı. Youtube'da 100 milyondan izlenen klip, dünya çapında konuşulur hale geldi.

Ancak Norm Ender'in şarkısıyla ilgili beklenmedik detay sosyal medyayı salladı.

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Mekanın Sahibi isimli şarkıdaki müziğin, Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway tarafından seslendirilen "Work My Move" adlı parçadaki benzerliği dikkat çekti.

Sosyal medyada gündem olan konuyla ilgili gözler Norm Ender'e çevrildi.

Öte yandan 'Mekanın sahibi'ndeki müzik bir giyim markasının reklamında da kullanıldı.

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Norm Ender mekanın sahibi çalıntı

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