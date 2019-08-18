Norveç prensesi Martha Louise'nin Bodrum tatili! Atatürk resmi hediye edildi

Tatillerini Bodrum'un Değirmenler mevkisindeki Rebis Bodrum Luxury Collection'da geçiren Louise ve Durek için Doktor Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç tarafından yemek organize edildi.

Geceye Benan Saraç'ın yanı sıra Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı.

Prenses Martha Louise ve nişanlısı Shaman Durek'in keyifli dakikalar yaşadığı gecede çifte çeşitli hediyeler verildi.

Prenses Maertha Louise ve sevgilisi Shaman Durek’e Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ün resmi hediye edildi. Durek resmi görünce karşısında saygıyla eğilip resmi eline alarak Atatürk’ü tanıdığını çok güçlü, saygın bir lider olduğunu kendisinin de bir Atatürk hayranı olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Aras, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum'un tarihi, kültürü ve insan hazinesiyle çok önemli coğrafyalardan birisi olduğunu söyledi.

Ahmet Aras, dünyanın her yerinden insanların tatil için ilçeyi tercih ettiğini, Norveç prensesini de Bodrum'da ağırlamaktan çok mutlu olduklarını ifade etti.





