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  4. Norveçli atlet Warholm'dan 300 metre engellide yeni dünya rekoru

Norveçli atlet Warholm'dan 300 metre engellide yeni dünya rekoru

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 12.06.2020 16:09 | Son Güncelleme

Norveçli atlet Karsten Warholm, 300 metre engelli yarışında 33.78 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırdı.

Norveçli atlet Warholm'dan 300 metre engellide yeni dünya rekoru

Dünya Atletizm Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle askıya alınan Elmas Lig'de (Diamond League) sezonun ilk yarışları dün yapıldı.

Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen 300 metre engelli yarışında tek başına mücadele eden 24 yaşındaki Karsten Warholm, 33.78'lik derecesiyle dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Bu alandaki rekor, 2002 yılında 34.48 derecesini koşan İngiliz atlet Chris Rawlinson'a aitti. Elmas Lig'de gelecek yarışlar 9 Temmuz'da İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenecek.

(AA)


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